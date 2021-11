Tutti i film in arrivo a dicembre su Prime Video: c'è l'ultima opera di Gigi Proietti

Per il mese di Natale, Amazon ha preparato una lunga e variegata lista di regali per i cinefili abbonati di Prime Video. Tra titoli originali, in esclusiva e grandi classici, ce n'è davvero per tutti i gusti.

Il film Original più atteso è senza dubbio Encounter, con Riz Ahmed e Octavia Spencer, ma c'è grande curiosità anche per Being the Ricardos, con Nicole Kidman e Javier Bardem.

Tra i film in uscita esclusiva su Prime ci sono invece l'ultimo lavoro con il grande Gigi Proietti e Wrath of man, diretto da Guy Ritchie e con Jason Statham protagonista.

E infine, come già sapranno i fan del mago più famoso del mondo, dal 1° dicembre su Prime ci sono tutti e otto i film della saga di Harry Potter. Di seguito l'elenco completo in ordine cronologico con tutti i film in arrivo su Prime Video a dicembre 2021.

Io sono Babbo Natale (Exclusive) - data di uscita 6 dicembre

Genere: commedia

Ettore (Marco Giallini) è un ex galeotto dalla vita turbolenta e sgangherata. Non ha grandi prospettive se non quella di continuare la sua carriera da rapinatore. È così che si ritrova a casa di Nicola (Gigi Proietti), un simpatico signore che non possiede oggetti di valore ma ha una incredibile rivelazione da fare: “Sono Babbo Natale!” Ma sarà davvero lui? Ultimo film del grande Gigi Proietti, Io sono Babbo Natale è una commedia italiana di Natale diretta da Edoardo Falcone.

Encounter (Amazon Original) - uscita 10 dicembre

Genere: distopico

Un Marine decorato parte in una missione per salvare i suoi due figli da una minaccia misteriosa. Man mano che il loro viaggio li conduce in situazioni sempre più pericolose, i bambini dovranno lasciarsi l'infanzia alle spalle. Diretto da Michael Pearce e scritto da Joe Barton e Michael Pearce, Encounter vede nel cast Riz Ahmed, Octavia Spencer, Rory Cochrane, Lucian-River Chauhan e Aditya Geddada.

Being the Ricardos (Amazon Original) - uscita 21 dicembre

Genere: romantico

Lucille Ball (Nicole Kidman) e Desi Arnaz (Javier Bardem) sono minacciati da sconcertanti accuse personali, diffamazioni politiche e taboo culturali, nel drammatico racconto dietro le quinte firmato dallo sceneggiatore e regista premio Oscar® Aaron Sorkin. Con uno sguardo rivelatore che indaga nella complicata relazione romantica e professionale della coppia, il film porta il pubblico nella writers' room, sul palcoscenico e nel privato di Ball e Arnaz durante una cruciale settimana di produzione della loro rivoluzionaria sitcom “I Love Lucy”.

Nel cast, accanto ai premi Oscar Nicole Kidman e Javier Bardem, anche Jake Lacy, J.K. Simmons, Nina Arianda, Tony Hale e Alia Shawkat.

La furia di un uomo - Wrath of man (Exclusive) - uscita 27 dicembre

Genere: azione

Dopo un'imboscata mortale a una delle loro auto blindate, la Fortico Securities con sede a Los Angeles assume un misterioso nuovo dipendente, Patrick Hill (Statham), che diventa noto semplicemente come "H." Mentre impara le basi dal partner Bullet (Holt McCallany), H inizialmente sembra essere un tipo tranquillo e con la testa bassa semplicemente lì per fare un lavoro e guadagnarsi da vivere. Ma quando lui e Bullet diventano l'obiettivo di un tentativo di rapina, le formidabili abilità di H vengono rivelate. Non solo è un tiratore esperto che è ugualmente abile nel combattimento corpo a corpo, ma H è anche spietato e letale.

Basato sul film francese Le convoyeur, La furia di un uomo - Wrath Of Man annovera un cast stellare tra cui Jason Statham, Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Niamh Algar, Laz Alonso, Scott Eastwood e Eddie Marsan. Il film è diretto da Guy Ritchie da una sceneggiatura di Ivan Atkinson, Marn Davies e Guy Ritchie. Bill Block e Atkinson sono produttori.

Gli altri film di dicembre: prime e seconde visioni

State a casa - data di uscita 2 dicembre

Harriet - data di uscita 6 dicembre

Security - data di uscita 7 dicembre

Nemmeno io ti voglio - data di uscita 20 dicembre

A un metro da te - data di uscita 21 dicembre

A Quiet Place II - data di uscita 23 dicembre

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto - data di uscita 25 dicembre

Il silenzio grande - data di uscita 30 dicembre

Gli altri film di dicembre: i titoli meno recenti

L'amore bugiardo - Gone Girl - data di uscita 1 dicembre

Harry Potter e la pietra filosofale - data di uscita 1 dicembre

Harry Potter e la camera dei segreti - data di uscita 1 dicembre

Harry Potter e il prigioniero di Azkaban - data di uscita 1 dicembre

Harry Potter e il calice di fuoco - data di uscita 1 dicembre

Harry Potter e l'Ordine della Fenice - data di uscita1 dicembre

Harry Potter e il principe mezzo sangue - data di uscita 1 dicembre

Harry Potter e i Doni della Morte - parte 1- data di uscita 1 dicembre

Harry Potter e I Doni della Morte - parte 2 - data di uscita 1 dicembre

Tulipani: Amore, onore e una bicicletta - data di uscita 1 dicembre

Il 7 e l'8 - data di uscita 1 dicembre

Anche se è amore non si vede - data di uscita 1 dicembre

Andiamo a quel paese - data di uscita 1 dicembre

La Matassa - data di uscita 1 dicembre

Christmas Under the Stars - data di uscita 1 dicembre

Vampires - data di uscita 1 dicembre

Cogan - Killing Them Softly - data di uscita 1 dicembre

Pene d'amor perdute - data di uscita 1 dicembre

Un principe tutto mio 3 - data di uscita 1 dicembre

Robot Chicken Special Dc Comics 1 - data di uscita 1 dicembre

Robot Chicken Special Dc Comics 2 - data di uscita 1 dicembre

Robot Chicken Special Dc Comics 3 - data di uscita 1 dicembre

Mr Cobbler e la bottega magica - data di uscita 1 dicembre

Nut Job - Operazione noccioline - data di uscita 1 dicembre

The Point Man – Creato per uccidere - data di uscita 1 dicembre

Così è la vita - data di uscita 1 dicembre

Tre uomini e una gamba - data di uscita 1 dicembre

Il delitto Fitzgerald - data di uscita 1 dicembre

Write Before Christmas - data di uscita 1 dicembre

The Promise - data di uscita 2 dicembre

Recoil - A colpo sicuro - data di uscita 3 dicembre

Shoreditch - data di uscita 15 dicembre

Welcome To The Jungle - data di uscita 20 dicembre

Windfall - Pioggia infernale - data di uscita 20 dicembre

Scusate se esisto! - data di uscita 21 dicembre

Beata ignoranza - data di uscita 23 dicembre