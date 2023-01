Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di febbraio su Amazon Prime Video

Bisogna essere onesti: se per quanto riguarda le serie tv il mese di febbraio 2023 su Prime Video è davvero densissimo di appuntamenti (sotto trovate il link), lo stesso non si può dire per i film in uscita su una piattaforma solitamente più "cinefila".

E dunque solo tre le novità in esclusiva, nessuna Amazon Original, e cioè il documentario sulla ripresa del calciatore della Juventus Federico Chiesa, il nuovo film tratto da un libro di (e con protagonista) Fabio Volo, Una gran voglia di vivere, e un film romantico dal titolo Somebody I used to know.

Poi naturalmente ci sono gli altri film in arrivo, anche se non in esclusiva Prime Video, e tra titoli recenti e altri più datati non mancano di certo cose da vedere, ma per questo mese su Prime a "vincere" sono sicuramente le nuove serie tv.

Federico Chiesa - Back on Track (documentario Exclusive) - data di uscita in Italia 3 febbraio

9 gennaio 2022, Stadio Olimpico di Roma. Alla mezz’ora del primo tempo Federico Chiesa si accascia a terra, urlando di dolore: si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro. È l'inizio di un calvario lungo dieci mesi, durante il quale Federico dovrà riscoprirsi, come atleta e come uomo. Al suo fianco ci saranno la famiglia, i compagni, lo staff della Juventus e un nuovo prezioso amore. Nel documentario, infatti, è presente la cerchia più ristretta delle persone a lui vicine, come la fidanzata Lucia Bramani, la madre Francesca Lombardi e i fratelli Adriana e Lorenzo, l’ex compagno di squadra e capitano della Juventus Giorgio Chiellini, lo staff della prima squadra Juventus con Nikolaos Tzouroudis, Alessandro Gatta, Fabrizio Borri, Mario Fei, Giuseppe Vercelli, Edoardo Bandini, insieme al medico che ha operato l’atleta in Austria, il professor Christian Fink.

Attraverso filmati esclusivi della vita quotidiana, il documentario racconterà la riabilitazione del calciatore bianconero, le soddisfazioni dopo ogni traguardo conquistato e le fasi più dure e coraggiose verso il ritorno in campo.

Federico Chiesa - Back on Track è la prima produzione originale di Juventus Creator Lab, dove vengono ideati e prendono vita tutti i contenuti digitali del club. Il documentario è scritto da Alessandro d’Ottavi e ha come executive producer Marco Castellaneta e Giulio Sala.

Una gran voglia di vivere (film Exclusive) - data di uscita 5 febbraio

Milano, giorni nostri. Marco, ingegnere, e Anna, architetta, dopo un colpo di fulmine in piena regola, anni di convivenza serena e la nascita del figlio Tommaso, sono in crisi. Eppure, il loro sembrava un amore in grado di mantenere le promesse: coetanei, belli e sani. Ma non è bastato. Quando Anna, che ha messo da parte le sue ambizioni per occuparsi del figlio, propone a Marco un trasferimento a Ibiza per ricominciare insieme un nuovo capitolo della loro vita, il marito rifiuta. Ma quando a Marco viene proposto un trasferimento di lavoro ad Amsterdam, lui inizia a pensarci. Intanto, Anna vorrebbe separarsi, Marco no, ma dal momento che hanno promesso a Tommaso un viaggio nella terra dei Vichinghi, decidono comunque di partire in camper per la Norvegia.

Riuscirà Marco a riconquistare sua moglie di cui è ancora innamorato? Durante un magico e indimenticabile giro per le terre dei fiordi, recupereranno in modo naturale ed insperato il loro rapporto. Fino al momento in cui Anna scoprirà che Marco le ha tenuto nascosta la proposta di lavoro ad Amsterdam...

Somebody I used to know (film Exclusive) - data di uscita 10 febbraio

Ally (Alison Brie), produttrice TV maniaca del lavoro, affronta una grande battuta d'arresto professionale che la porta a trovare conforto nella sua cittadina d'origine. Passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (Jay Ellis), e inizia a mettere in discussione tutto rispetto alla persona che è diventata. La situazione si fa ancora più confusa quando scopre che Sean si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons) la cui sicurezza e creatività ricordano a Ally la persona che era lei stessa un tempo. Diretto da Dave Franco e scritto da Franco & Alison Brie, Sombody I Used To Know è una storia d'amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano l'un l'altra a riscoprire chi sono veramente, da dove arrivano e dove stanno andando.

Il trailer e le cose da sapere su Somebody I used to know

