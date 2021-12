Tutti i film in arrivo a dicembre su Prime Video: da non perdere "The Tender Bar" di George Clooney

Il 2022 inizia alla grande per i cinefili abbonati a Prime Video. Sulla piattaforma streaming di Amazon, infatti, a gennaio arrivano molti film da non perdere.

Iniziamo dai film Amazon Original o in esclusiva: citazione d'obbligo per The Tender Bar, diretto da George Clooney. Per i più giovani c'è invece il primo film di Benji con la moglie Bella Thorne, e per chi è ancora più giovane (ma non solo) sta per uscire Hotel Transylvania 4. A completare il quadro Tre sorelle di Vanzina e una commedia francese sui viaggi nel tempo.

Passiamo ora alla consueta lunga lista di film non esclusivi in arrivo su Prime: il film che questo mese non potete perdervi è Ariaferma, con Toni Servillo e Silvio Orlando, dall'ultimo festival di Venezia. E poi un elenco sterminato di capolavori, da Arancia Meccanica a Magnolia, dalla saga de Lo Hobbit a quella di Twilight... Non vi anticipiamo altro: scorrete la lista dei film in uscita su Prime Video a gennaio 2022.

Time is up (Amazon Exclusive) - data di uscita 3 gennaio

Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) sono due ragazzi dalle personalità apparentemente opposte. Vivien è una studentessa talentuosa con la passione per la fisica e il desiderio di entrare in una prestigiosa università americana. Vive la sua vita come una formula matematica che la spinge a rimandare al futuro la propria felicità. Roy invece è un ragazzo problematico, tormentato da un trauma vissuto da bambino, che sembra rincorrerlo inesorabilmente e mandare continuamente in fumo tutti i suoi sogni. Ma anche le scienze esatte hanno le loro variabili e, come sempre accade, la vita riesce a intrecciare i suoi eventi in modi sorprendenti e inaspettati.

Time is up ha per protagonisti Bella Thorne e Benjamin Mascolo. Nel cast accanto a loro, anche Sebastiano Pigazzi, Bonnie Baddoo, Emma Lo Bianco, Giampiero Judica, Roberto Davide, Nikolay Moss, Linda Zampaglione. Il film è diretto da Elisa Amoruso e prodotto da Marco Belardi per Lotus Production (a Leone Film Group Company) e Rai Cinema in associazione con 3 Marys Entertainment e Voltage Pictures.

The Tender Bar (Amazon Original) - uscita 7 gennaio

The Tender Bar racconta la storia di J.R. (Tye Sheridan), un ragazzo orfano di padre che cresce tra i fumi di un bar gestito da zio Charlie (Ben Affleck), il più brillante e originale tra le figure paterne bizzarre ed espansive che incontra nella sua infanzia. Mentre la determinata madre del ragazzo (Lily Rabe) lotta per offrire a suo figlio opportunità che a lei furono negate – e lascia la casa in rovina di suo padre (Christopher Lloyd), uomo stravagante e, suo malgrado, solidale – J.R. inizia a perseguire coraggiosamente, anche se non sempre con grazia, i suoi sogni romantici e professionali — con un piede costantemente nel bar dello zio Charlie.

The Tender Bar è basato sul romanzo autobiografico "Il bar delle grandi speranze" di J.R. Moehringer, ed è diretto dal premio Oscar George Clooney.

Hotel Transylvania: uno scambio mostruoso (Original) - 14 gennaio

Dracula e la sua gang sono tornati come non li avete mai visti prima in Hotel Transylvania: Uno scambio mostruoso. Ritrova i tuoi mostri preferiti per un’avventura tutta nuova che vede Dracula impegnato nella missione più terrificante di sempre. Quando la misteriosa invenzione di Van Helsing, il “Raggio Trasformatore”, va in tilt, Dracula e i suoi amici mostri vengono tutti trasformati in umani, mentre Jonathan diventa un mostro! Nelle loro nuove sembianze, Dracula, spogliato dei suoi poteri, e un esuberante Jonathan, entusiasta della vita da mostro, devono fare squadra e girare tutto il mondo per trovare una cura prima che sia troppo tardi, e prima di farsi impazzire a vicenda. Con l’aiuto di Mavis e dell’esilarante gang di umani di Dracula, la missione è riuscire a trovare un modo per tornare indietro prima che le loro trasformazioni diventino irreversibili.

Il voice cast della versione originale include: Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Jim Gaffigan, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key, Brian Hull, Fran Drescher, Brad Abrell, Asher Blinkoff; mentre in quello italiano troviamo Davide Perino, Cristiana Capotondi, Claudio Bisio, Claudia Catani, Angelo Maggi, Paolo Marchese, Graziella Polesinanti, Luigi Ferraro, Mino Caprio, Luca Dal Fabbro, Stefanella Marrama, Emma Puccio, Anita Ferraro, Sofia Fronzi e Alice Labidi.

Tre sorelle (Exclusive) - uscita 27 gennaio

Siamo a Roma, nel 2019. Fa caldo e sta per arrivare Ferragosto. Marina, una donna borghese, sposata con un primario di Ortopedia, scopre che suo marito ha una relazione con il suo assistente uomo. Le crolla addosso il mondo. Le sue certezze borghesi vanno in frantumi. Disperata corre a confidarsi con sua sorella Sabrina che ha un negozio di abbigliamento, ma trova in lacrime anche lei. Suo marito, avvocato, ha scoperto che lei lo tradisce e ha deciso di lasciarla. Le due sorelle decidono così di trascorrere le vacanze estive nella villa di Marina a San Felice del Circeo, per trovare un nuovo equilibrio. Insieme a loro parte anche Lorena, la giovane massaggiatrice di Marina, anche lei alle prese con un dramma sentimentale. A loro si aggiungerà poi Caterina, la terza sorella di Marina e Sabrina. Ad interrompere la serenità di questa vacanza, però, sarà l’arrivo di Antonio, il nuovo vicino di casa che romperà gli equilibri delle tre sorelle…

Di Enrico Vanzina, con Serena Autieri, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, Rocío Muñoz Morales e Fabio Troiano.

Flashback (Original) - uscita 31 gennaio

Il nuovo film Amazon Original francese Flashback segue le vicende di Charlie, un’avvocata di alto profilo, cinica ed egocentrica, che dopo aver vinto un altro caso incontra uno strano tassista in grado di viaggiare nel tempo di nome Hubert. Riportandola indietro nel tempo dalla Rivoluzione Francese a "Les Trente Glorieuses" e al periodo medievale, Hubert presenta Charlie ad alcune delle donne più famose della storia. Attraverso una serie di eventi sfortunati ma esilaranti, Charlie sarà testimone in prima persona dei momenti storici più importanti e delle battaglie combattute affinché le donne possano vivere in libertà nel XX secolo. Per sfuggire a questo ciclo di viaggi nel tempo, dovrà scoprire qual è veramente il suo ruolo di donna nella società e imparare come aiutare a dare potere a coloro che oggi non hanno voce.

Diretto e interpretato da Caroline Vigneaux (Full Speed, We Were Young), il cast include anche Sophia Aram, Suzanne Clément, Lison Daniel, Issa Doumbia, Gad Elmaleh, Lannick Gautry, Emy Letertre, Florent Peyre, Sylvie Testud e Julien Pestel. Il film è prodotto da Alain Goldman per Légende Films.

Gli altri film di gennaio: prime e seconde visioni

Ariaferma - data di uscita 7 gennaio

My Son - data di uscita 21 gennaio

Gli altri film di gennaio: i titoli meno recenti

3 Days To Kill - data di uscita 1 gennaio

50/50 - data di uscita 1 gennaio

Arancia meccanica - data di uscita 1 gennaio

Barry Lyndon - data di uscita 1 gennaio

La leggenda di Beowulf - data di uscita 1 gennaio

Blade Runner - data di uscita 1 gennaio

Contagion - data di uscita 1 gennaio

Elf - Un elfo di nome Buddy - data di uscita 1 gennaio

Eyes Wide Shut - data di uscita 1 gennaio

Io prima di te - data di uscita 1 gennaio

Fargo - data di uscita 1 gennaio

Millennium – Quello che non uccide - data di uscita 1 gennaio

Millennium – Uomini che odiano le donne - data di uscita 1 gennaio

Lo Hobbit - Un viaggio inaspettato - data di uscita 1 gennai

Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate - data di uscita 1 gennaio

Lo Hobbit - La desolazione di Smaug - data di uscita 1 gennaio

Hannibal - data di uscita 1 gennaio

Viaggio in paradiso - data di uscita 1 gennaio

The Impossible - data di uscita 1 gennaio

Limitless - data di uscita 1 gennaio

Magnolia - data di uscita 1 gennaio

Miss Detective - data di uscita 1 gennaio

Virus letale - data di uscita 1 gennaio

Robot Chicken Walking Dead Special: Look Who’s Walking - data di uscita 1 gennaio

Romanzo Criminale - data di uscita 1 gennaio

Special Forces - data di uscita 1 gennaio

The Blind Side - data di uscita 1 gennaio

Una notte da leoni 2 - data di uscita 1 gennaio

Twilight - data di uscita 1 gennaio

The Twilight Saga: New Moon - data di uscita 1 gennaio

The Twilight Saga: Eclipse - data di uscita 1 gennaio

The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte1 - data di uscita 1 gennaio

The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2 - data di uscita 1 gennaio

V For Vendetta - data di uscita 1 gennaio

Una parola può cambiare tutto - Yes Man - data di uscita 1 gennaio

Consigli a San Valentino - data di uscita 15 gennaio

Aria di primavera - data di uscita 15 gennaio

Un cane per due - data di uscita 15 gennaio

La nostra storia - data di uscita 15 gennaio

Stargate - data di uscita 31 gennaio

Stargate: Continuum - data di uscita 31 gennaio

Stargate SG-1 - L’arca della verità - data di uscita 31 gennaio