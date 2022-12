Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di gennaio su Amazon Prime Video

A giudicare dal catalogo di gennaio, anche nel 2023 Prime Video potrebbe confermarsi come la piattaforma streaming più amata (e giustamente) dai cinefili.

Tra le novità in arrivo un film (americano) sulla storia di Ferruccio Lamborghini, una commedia con Jennifer Lopez, un cross over emozionante (almeno per chi amava quei cartoni animati) tra Lupin III e Occhi di Gatto, e un thriller italiano con Stefano Accorsi.

E poi, ovviamente, la solita marea di titoli più o meno vecchi che non sono in esclusiva su Amazon Prime, ma che di sicuro faranno la felicità degli appassionati di cinema.

LAMBORGHINI – The man behind the legend (film Exclusive) - data di uscita 19 gennaio

Ambientato nel dopoguerra, LAMBORGHINI – The man behind the legend porta sullo schermo una storia tutta italiana: non solo la vita dello storico fondatore della casa automobilistica Lamborghini, dagli inizi modesti come costruttore di trattori alla famigerata rivalità con Enzo Ferrari, ma anche la storia dell'Italia degli anni '50, un Paese impegnato nella complessa transizione verso una nuova modernità industrializzata.

Il film racconta l'uomo dietro il mito scavando nella mente e nelle emozioni di un genio visionario. Il film scritto e diretto dal Premio Oscar Bobby Moresco, vede la partecipazione di Frank Grillo (Captain America: Civil War), Mira Sorvino (Premio Oscar per La dea dell'amore), Gabriel Byrne (Golden Globe per In Treatment), accanto ai grandi nomi, il film ha impiegato anche attori e talent italiani, come, tra i tanti, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino (don Pietro Savastano di Gomorra) e il rapper Clemente Maccaro, in arte Clementino.

Un matrimonio esplosivo (film Original) - data di uscita 27 gennaio

In Un matrimonio esplosivo, Darcy e Tom riuniscono le loro famiglie, amorevoli ma sempre pronte ad esprimere giudizi, per il non plus ultra dei matrimoni, proprio quando la coppia inizia ad avere dei ripensamenti. E come se questa non fosse già una minaccia sufficiente, improvvisamente le vite di tutti sono in pericolo quando gli invitati vengono presi in ostaggio. “Finchè morte non ci separi” assume un significato tutto nuovo in questa avventura comica e adrenalinica in cui Darcy e Tom dovranno salvare i loro cari – sempre che non si uccidano prima a vicenda.

Il film è diretto da Jason Moore e scritto da Mark Hammer. Il cast annovera Jennifer Lopez, Josh Duhamel, Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan, D'Arcy Carden, Callie Hernandez, Desmin Borges, Steve Coulter, Alberto Isaac e Lenny Kravitz. Durata: 100 minuti.

Lupin III vs Occhi di Gatto (film animato Exclusive) - data di uscita 27 gennaio

Sheila, Kelly e Tati sono sorelle e gatte-ladre. Trafugano un dipinto da un museo nello stesso momento in cui Lupin III compare per rubarne un altro. Entrambi fanno parte della serie “La Ragazza e i Fiori” di Michael Heinz. I quadri sono preziosi indizi che aiuteranno le ragazze a ritrovare il padre scomparso. Quando scoprono che Lupin ha lo stesso obiettivo, la scintilla accende i loro animi. Il voice cast è composto da: Stefano Onofri (Lupin III), Alessandro D'Errico (Jigen), Davide Perino (Goemon), Alessandra Korompay (Fujiko), Rodolfo Bianchi (Ispettore Zenigata), Domitilla D'Amico (Sheila), Elena Perino (Kelly), Emanuela Ionica (Tati), Emanuele Ruzza (Matthew).

Ipersonnia (film Exclusive) - data di uscita 28 gennaio

Thriller ambientato in un futuro prossimo dove le vecchie carceri sono solo un ricordo. Ora i detenuti scontano la pena in uno stato di sonno profondo. L'ipersonno è un sistema efficiente, economico e affidabile. Almeno fino al giorno in cui David Damiani (Stefano Accorsi), psicologo incaricato di monitorare lo stato psichico dei carcerati, si trova di fronte a un detenuto di cui sono andati persi tutti i dati. Un imprevisto inedito, che innescherà una catena di eventi imprevedibili e costringerà lo stesso David a confrontarsi con i fantasmi del proprio passato. Diretto da Alberto Mascia e scritto da Alberto Mascia e Enrico Saccà. Nel cast Stefano Accorsi, Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon, Sandra Ceccarelli. Il film è prodotto da Ascent Film e Nightswim.

Gli altri film in uscita a gennaio su Prime Video: prime e seconde visioni

I Croods 2 - Una nuova era - data di uscita 1 gennaio

Freaky - data di uscita 9 gennaio

Fast & Furious 9 - The Fast Saga - data di uscita 11 gennaio

Un mondo sotto social - data di uscita 23 gennaio

Spirit - Il ribelle - data di uscita 31 gennaio

Gli altri film in uscita a gennaio su Prime Video: i titoli più vecchi

Se mi lasci ti cancello - data di uscita 1 gennaio

3 Days to Kill - data di uscita 1 gennaio

Lo chiamavano Trinità... - data di uscita 1 gennaio

...Altrimenti ci arrabbiamo! - data di uscita 1 gennaio

Sono solo fantasmi - data di uscita 1 gennaio

Jurassic World - data di uscita 1 gennaio

Jurassic Park III - data di uscita 1 gennaio

Il mondo perduto - Jurassic Park - data di uscita 1 gennaio

Jurassic Park - data di uscita 1 gennaio

Das schweigende Klassenzimmer - data di uscita 1 gennaio

I ragazzi della 56a strada - data di uscita 1 gennaio

Espiazione - data di uscita 1 gennaio

The Look of Love - data di uscita 1 gennaio

Irréversible - data di uscita 1 gennaio

Come un gatto in tangenziale - data di uscita 1 gennaio

Insomnia - data di uscita 4 gennaio

Shutter Island - data di uscita 4 gennaio

Bad Boys for Life - data di uscita 4 gennaio

Nella tana dei lupi - data di uscita 5 gennaio

Quo vado? - data di uscita 8 gennaio

Paterson - data di uscita 10 gennaio

Al posto tuo - data di uscita 10 gennaio

The Jacket - data di uscita 10 gennaio

Perfetti sconosciuti - data di uscita 11 gennaio

Gurren Lagann - The Movie 01 - Childhood's End - data di uscita 15 gennaio

Gurren Lagann - The Movie 02 - The Lights in the Sky Are Stars - data di uscita 15 gennaio

Una festa esagerata - data di uscita 15 gennaio

Inception - data di uscita 15 gennaio

Zack Snyder's Justice League - data di uscita 15 gennaio

The Lodge - data di uscita 16 gennaio

Il ragazzo invisibile - data di uscita 16 gennaio

Tiramisù - data di uscita 25 gennaio