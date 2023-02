Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di febbraio su Amazon Prime Video

Sono finiti i tempi in cui su Prime Video uscivano ogni mese tantissimi nuovi film? Sembrerebbe di sì, a giudicare dalle uscite di marzo, dopo un febbraio già sotto tono.

Ad ogni modo, nei prossimi giorni usciranno prima il film in esclusiva Ida Red, e poi i due titoli Amazon Original Sayen e Perfect Addiction. A parziale consolazione, più sotto trovate i titoli non in esclusiva, nuovi e vecchi, che vanno a rimpolpare il catalogo di Prime.

Ida Red (film Exclusive 2023) - data di uscita 2 marzo

Ida "Red" Walker, criminale di professione, sta lottando contro una malattia terminale mentre sconta una condanna a 25 anni di carcere nello stato dell'Oklahoma. Le resta poco tempo da vivere. Suo figlio, Wyatt Walker, ha portato avanti l'attività di famiglia, insieme allo zio.

Quando un affare fallisce, il detective locale e cognato di Wyatt, Collier, viene affiancato da un agente dell'FBI per rintracciare il responsabile. Diretto da John Swab, che ne è anche producer insieme a Jeremy M. Rosen e Robert Ogden Barnum. Il cast è composto da Frank Grillo, Josh Hartnett, William Forsythe, Deborah Ann Woll, Melissa Leo, Mark Boone Junior, Sofia Hublitz, Beau Knapp.

Sayen (film Original 2023) - data di uscita 3 marzo

Sayen sta dando la caccia agli uomini che hanno ucciso sua nonna. Grazie al suo addestramento e alla sua conoscenza della natura, riesce a ribaltare la situazione, venendo a conoscenza di una cospirazione da parte di una società che minaccia le terre ancestrali del suo popolo. Diretto da Alexander Witt, il film è interpretato da Rallen Montenegro, Enrique Arce, Roberto García Ruiz.

Perfect Addiction (film Original 2023) - data di uscita 24 marzo

L'allenatrice di arti marziali Sienna Lane (Kiana Madeira) pensa di aver finalmente dato un ordine nella sua vita: un bell'appartamento, il lavoro dei suoi sogni e Jax (Matthew Noszka), l'amore della sua vita. Jax e Sienna sembrano essere una coppia indistruttibile, divenendo sempre più uniti, mentre Sienna allena Jax per diventare campione assoluto nella categoria MMA underground in carica. Tutto sembra perfetto... fino a quando non lo è più e Sienna scopre che Jax la tradisce con sua sorella minore. Di fronte al tradimento di chi dovrebbe esserle più vicino, Sienna decide di vendicarsi e intende colpire Jax nei suoi punti deboli. L'occasione perfetta si presenta con Kayden Williams (Ross Butler). Kayden è lunatico, pieno di risentimento e indisciplinato, ma senza dubbio un grande combattente. Kayden e Sienna si rendono presto conto che dovranno collaborare per raggiungere il loro obiettivo e sconfiggere Jax sul ring. Ma quando Sienna e Kayden si troveranno vicini ma fuori dal ring, il percorso diventerà più complicato.

Il trailer e le cose da sapere su Perfect Addiction

Gli altri film in uscita a marzo: prime e seconde visioni

Fly vola verso i tuoi sogni - data di uscita 2 marzo

Old - data di uscita 3 marzo

One Piece Film: RED - data di uscita 8 marzo

Uno di noi - data di uscita 11 marzo

Memory - data di uscita 15 marzo

Die in a Gunfight - data di uscita 15 marzo

Girls to buy - data di uscita 16 marzo

I Love My Dad - data di uscita 17 marzo

Tutti a bordo - data di uscita 21 marzo

Bones And All - data di uscita 27 marzo

La Guerra Desiderata - data di uscita 29 marzo

Gli altri film in uscita: i titoli più vecchi

The Gentlemen - data di uscita 1 marzo

Waiting - data di uscita 1 marzo

Capitan Philips – Attacco in mare aperto - data di uscita 1 marzo

Ace Ventura – Missione Africa - data di uscita 1 marzo

Smetto quando voglio - Masterclass - data di uscita 4 marzo

Smetto quando voglio – Ad honorem - data di uscita 4 marzo

Smetto quando voglio - data di uscita 4 marzo

Una preghiera prima dell’alba - data di uscita 7 marzo

Scappo a casa - data di uscita 15 marzo

Ti presento Sofia - data di uscita 15 marzo

Le pagine della nostra vita - data di uscita 15 marzo

Amarcord - data di uscita 15 marzo

La casa di famiglia - data di uscita 16 marzo

Il sacrificio del Cervo Sacro - data di uscita 28 marzo

Traffic - data di uscita 30 marzo

Songbird - data di uscita 30 marzo

Una notte da leoni - data di uscita 31 marzo

Una notte da leoni II - data di uscita 31 marzo

Una notte da leoni III - data di uscita 31 marzo