Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di novembre su Amazon Prime Video

A guardare il calendario dei film in uscita a novembre su Prime Video vengono quasi le vertigini per quanti titoli sono in arrivo. Da Bomb Squad a Come un padre (il documentario su Mazzone), da My Policeman al film italiano Autumn Beat, da Habit a The People We Hate at the Wedding, da The North Sea a Good Night Oppy, da Meet Cute a Falla Girare fino a Sbagliata Ascendente Leone, il documentario su Emma Marrone.

E questo solo per citare i nuovi titoli in esclusiva: anche tra i film meno recenti non mancano perle assolute più o meno recenti, per cui vi invitiamo a scorrere con attenzione l'elenco sottostante. E a prendere nota, per non dimenticarsi niente... Buone visioni!

Bomb Squad (film Exclusive) - data di uscita 1 novembre

Orlando Friar, un ex hacker che sta cercando di rimettersi in carreggiata, viene sorpreso quando un interlocutore anonimo lo chiama e gli svela che sotto la sua sedia è installata una bomba che è pronta a scoppiare a meno che non riesca a completare una serie impossibile di frodi digitali bancarie. Orlando dovrà usare ogni sua abilità di pensiero veloce per sopravvivere e tornare a casa in tempo per il compleanno di sua figlia. Dopo essere stato incastrato apparendo lui stesso come l’ideatore di questo piano sinistro, l’unica speranza per Orlando è un artificiere di lunga data, Wallace, e il suo giovane collega anticonformista, Jackson.

Il film è diretto da James Cullen Bressack e scritto da Leon Langfrod e Collin Watts. Nel cast si annoverano: Kevin Dillon, Mel Gibson, Shannen Doherty, Michael Welch, Sam Asghari, Eddie Steeples, Lydia Hull, Anna Harr e Kate Katzman.

Come un padre (documentario Exclusive) - data di uscita 2 novembre

Carletto Mazzone, un allenatore da record con 795 panchine in serie A. La vita e le imprese calcistiche di uno degli ultimi pilastri di un calcio romantico che non esiste più e che ripercorreremo attraverso i racconti di suo figlio Massimo e dei suoi figli "d'adozione". Tutti conoscono il Mister ma pochi sanno chi è l'uomo che c'è dietro e quanto sia stato importante per la carriera e la vita di calciatori come Totti, Baggio, Guardiola, Materazzi, Pirlo e tanti altri. Un uomo capace di restare nel cuore di tutti, gente comune e addetti ai lavori a prescindere dal colore delle loro bandiere.

My Policeman (film Original) - data di uscita 4 novembre

La bellissima storia di un amore proibito e del cambiamento delle convenzioni sociali, My Policeman segue tre ragazzi - il poliziotto Tom (Harry Styles), l’insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo Patrick (David Dawson) - durante un viaggio emozionante nella Gran Bretagna degli anni ’50. Negli anni ’90, Tom (Linus Roache), Marion (Gina McKee) e Patrick (Rupert Everett) sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma ora hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato. Basato sul romanzo di Bethan Roberts, il regista Michael Grandage realizza un ritratto visivamente commovente di tre persone coinvolte nelle mutevoli maree della storia, della libertà e del perdono.

Autumn Beat (film Original) - data di uscita 10 novembre

Autumn Beat è un racconto di formazione che segue la storia di Tito e Paco, due fratelli cresciuti a Milano con lo stesso sogno: sfondare nel mondo del rap e farsi sentire attraverso la musica. Paco è un performer nato e Tito sa scrivere come nessun altro, sembrano destinati al successo ma l’ambizione, la vita e l’amore per la stessa donna metteranno alla prova il loro legame, in un’emozionante storia lunga tre decenni. Il film è interpretato da Hamed Seydou, Abby 6ix, Geneme, Juliet Joseph, Dylan Magon, Mohamed Diallo, Marco Renna, Mamy Seny Gueye, Francesco Danquah e Mafoku Michelle Cloe Kengne, con la partecipazione straordinaria di Gué e la presenza di alcuni tra i nomi più interessanti della scena rap italiana.

Habit (film Exclusive) - data di uscita 15 novembre

Un thriller pungente dove Mads (Bella Thorne), bellissima party girl di LA, trova lavoro spacciando droga per Eric, un ex attore di Hollywood ormai lontano dalle scene. Quando però il loro denaro viene rubato ed Eric fatto fuori da un boss rivale, Mads e le sue due BFF devono nascondersi e assicurarsi una nuova identità insospettabile: diventano suore. Ma l’abito non fa il monaco e le tre ragazze sono tutt’altro che angeli. Con Bella Thorne, Libby, Mintz, Paris Jackson, Hana Mae Lee (Pitch Perfect) e Gavin Rossdale (Costantine) e con la regia di Janell Shirtcliff.

The People We Hate at the Wedding (film Original) - data di uscita 18 novembre

Nell’esilarante e audace commedia The People We Hate at the Wedding, Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt), sorella e fratello in una famiglia disfunzionale americana, insieme alla loro sempre ottimista madre (Allison Janney), sono invitati al matrimonio inglese della sorellastra da cui si sono allontanati, Eloise (Cynthia Addai-Robinson), un’opportunità per ricongiungersi da (più o meno) adulti e imparare a volersi bene come facevano una volta. Diretto da Claire Scanlon e scritto da Lizzie Molyneux-Logelin e Wendy Molyneux e prodotto da Ashley Fox, Margot Hand, il film vede nel cast Allison Janney, Kristen Bell, Ben Platt, Cynthia Addai-Robinson, Dustin Milligan, Isaach De Bankolé, Karan Soni, Tony Goldwyn, Jorma Taccone, Julian Ovenden e John McMillan.

The North Sea (film Exclusive) - data di uscita 21 novembre

Alla Vigilia di Natale del 1969, il governo norvegese annuncia qualcosa che cambierà per sempre la Norvegia: la costruzione di una delle più grandi piattaforme petrolifere offshore del mondo. Ekofisk diventa così l'inizio di un'avventura finanziaria senza precedenti. Dopo cinquant’anni anni di estrazioni petrolifere e molti traguardi raggiunti, restano aperte ancora tante domande. Cosa ha comportato tutto questo per il pianeta e l’equilibro marino? Quali sono state le reali conseguenze per l’ambiente? L’avventura Ekofisk rischia di diventare una delle più grandi armi di distruzione di massa al mondo? Un film di John Andreas Andersen con Kristine Kujath Thorp, Rolf Kristian Larsen, Anders Baasmo.

Good Night Oppy (film Original) - data di uscita 23 novembre

Good Night Oppy racconta l’emozionante storia vera di Opportunity, un rover che è stato inviato su Marte per una missione di 90 giorni ma è sopravvissuto per 15 anni. Il film segue il viaggio rivoluzionario di Opportunity su Marte e lo straordinario legame stretto tra un robot e i suoi amici umani a milioni di miglia di distanza. Diretto da Ryan White, con Jessica Hargrave,?Darryl Frank, Justin Falvey, Brandon Carroll e Matthew Goldberg.

Meet Cute (film Original) - data di uscita 25 novembre

Quando Sheila e Gary si incontrano, è amore a prima vista, finché non si scopre che il loro appuntamento magico non era per niente fortuito. Sheila possiede una macchina del tempo e i due si sono innamorati molte volte. Ma quando non le basta più passare la notte perfetta, Sheila viaggia nel passato di Gary per trasformarlo nell'uomo perfetto. Diretto da Alex Lehmann il film vede nel cast Kaley Cuoco, Pete Davidson, Kevin Corrigan e Deborah S. Craig.

Falla girare (film Exclusive) - data di uscita 25 novembre

In un futuro non troppo lontano, un grave attentato alla libertà è stato messo in atto: un virus ha attaccato le piantagioni di canapa di tutto il mondo. La cannabis non esiste più. E con essa anche la libertà e la felicità sembrano essersi estinte. Ma un giorno accade l’impensabile: Natan, un vanesio influencer quarantenne, trova per caso un esemplare maschio e, deciso a diventare ricco, mette su una scalcagnata banda per raggiungere l’ultima piantina femmina sopravvissuta, e produrre semi e venderli a un narcotrafficante. Nel cast Laura Adriani, Giovanni Esposito, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Michele Placido, Jun Ichikawa.

Sbagliata Ascendente Leone (docufilm Exclusive) - data di uscita 25 novembre

Sbagliata Ascendente Leone è il docufilm dedicato ad Emma, una delle voci e personalità più forti del panorama artistico italiano contemporaneo. Il docufilm, diretto dal duo registico BENDO (Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra), nasce da un’idea di Emma Marrone che racconta se stessa in prima persona. Un ritratto inedito dell’artista, del suo talento e della sua forte determinazione. Dentro e fuori dal palco. Un resoconto sincero della donna, del suo coraggio e delle sue fragilità, che sono la sua più grande forza.

Gli altri film in uscita a novembre su Prime: prime e seconde visioni

I Met a Girl - La Ragazza Dei Tuoi Sogni - data uscita 1 novembre

Licorice Pizza - data uscita 7 novembre

Nostalgia - data uscita 28 novembre

Gli altri film in uscita a novembre su Prime: i titoli più vecchi

Apocalyspe Now - data uscita 1 novembre

I segreti di Osage County - data uscita 1 novembre

Bandits - data uscita 1 novembre

Basic Instinct - data uscita 1 novembre

Billy Eliot - data uscita 1 novembre

Brave Ragazze - data uscita 1 novembre

Assasinio sul Nilo - data uscita 1 novembre

Elephant Man - data uscita 1 novembre

Julia - data uscita 1 novembre

Love Actually - L'amore davvero - data uscita 1 novembre

Mulholland Drive - data uscita 1 novembre

Assassinio sull'Orient Express - data uscita 1 novembre

L'ora legale - data uscita 1 novembre

Orgoglio e pregiudizio - data uscita 1 novembre

Terminator 2 - Il giorno del giudizio - data uscita 1 novembre

Il giardino delle vergini suicide - data uscita 1 novembre

Impiegato del mese - data uscita 2 novembre

Creed - Nato per combattere - data uscita 3 novembre

Creed II - data uscita 3 novembre

Rocky - data uscita 3 novembre

Rocky II - data uscita 3 novembre

Rocky III - data uscita 3 novembre

Rocky IV - data uscita 3 novembre

Rocky V - data uscita 3 novembre

Rocky Balboa - data uscita 3 novembre

Italiano Medio - data uscita 4 novembre

Innamorarsi a Natale - data uscita 15 novembre

Vacanze Di Natale 95 - data uscita 15 novembre

Natale in India - data uscita 15 novembre

Natale a Miami - data uscita 15 novembre

Natale in crociera - data uscita 15 novembre

Natale a Rio - data uscita 15 novembre

Natale in Sudafrica - data uscita 15 novembre

Passione Sinistra - data uscita 15 novembre

Suicide Squad - data uscita 15 novembre

L'evocazione - The Conjuring - data uscita 15 novembre

The Conjuring - Il caso Enfield - data uscita 15 novembre

Il peggior Natale della mia vita - data uscita 18 novembre

Un'estate ai Caraibi - data uscita 20 novembre

My Name Is Tanino - data uscita 20 novembre

Un Natale al Sud - data uscita 20 novembre

Tutta la vita davanti - data uscita 20 novembre