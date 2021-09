Tutti i film in arrivo a ottobre su Prime Video, da "Anni da Cane" a "Welcome to the Blumhouse"

Attenzione a "Most Dangerous Game", una serie di corti montata in un unico film

Ottobre è il mese di due film molto attesi da tempo su Prime Video: tra l'1 e l'8 ottobre escono i nuovi 4 titoli della serie di film horror antologici Welcome to the Blumhouse (del resto, come ci ricorda la lista delle serie in arrivo, stiamo pur sempre avvicinandoci ad Halloween).

Bisognerà invece aspettare il 22 ottobre per Anni da cane, il primo film italiano Amazon Original, che ci farà capire cosa aspettarci dalle prossime produzioni Prime nel nostro Paese dal punto di vista cinematografico, dopo averci esaltato con LOL e Dinner Club (e averci un po' deluso con Celebrity Hunted).

Un altro film molto interessante in arrivo sulla piattaforma streaming di Amazon è Most Dangerous Game, perché, come spieghiamo meglio qui sotto, il film in origine era una serie molto particolare (e non c'entra Ingmar Bergman).

Tra gli altri titoli in esclusiva: After 3, di cui abbiamo già detto tutto a suo tempo; un documentario su una delle prime attiviste statunitense per i diritti delle persone di colore; un documentario di tutt'altro genere su Justin Bieber; e un film di fantascienza con Mark Wahlberg.

Infine, da segnalare alcuni film italiani come Genitori vs Influencer con Fabio Volo, un film diretto da Federico Zampaglione (Morrison) e diversi titoli di Checco Zalone. Di seguito l'elenco completo con tutti gli oltre 40 film in arrivo a ottobre su Amazon Prime Video.

Welcome to the Bumhouse - serie di film Amazon Original

Data di uscita: 1 ottobre Bingo Hell e Black As Night; 8 ottobre The Manor e Madres

BINGO HELL

Una creatura sinistra minaccia gli abitanti di una comunità a basso reddito, e una grintosa anziana proverà a fermarla in Bingo Hell, un film horror malvagiamente originale con un tocco diabolicamente divertente. Dopo che l'attivista di quartiere over-sessanta Lupita (Adriana Barraza) scopre che l'amata sala bingo della zona è stata rilevata da un misterioso uomo d'affari di nome Mr. Big (Richard Brake), raduna i suoi attempati amici per affrontare l'enigmatico imprenditore. Ma quando i vicini di vecchia data iniziano a morire in circostanze raccapriccianti, Lupita si rende conto improvvisamente che la gentrificazione è l'ultimo dei suoi problemi. Qualcosa di terrificante ha messo radici nel tranquillo barrio di Oak Springs, e ad ogni nuovo grido di "Bingo!" un'altra vittima cade preda della sua presenza diabolica. Mentre i premi in denaro crescono e il conteggio dei cadaveri aumenta costantemente, Lupita deve affrontare la spaventosa consapevolezza che mai come in questo gioco è il vincitore a prendere tutto. Diretto da Gigi Saul Guerrero, Bingo Hell è scritto da Shane McKenzie, Gigi Saul Guerrero e Perry Blackshear. Nel cast Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake e Joshua Caleb Johnson. Gli executive producer del film sono Jason Blum, Lisa Bruce, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Raynor Shima e Lauren Downey.

BLACK AS NIGHT

Un'adolescente piena di risorse si lascia l'infanzia alle spalle nel momento in cui inizierà a combattere contro un gruppo di letali vampiri in Black as Night, un ibrido action-horror con un forte connotato sociale e un pungente senso dell'umorismo. Quindici anni dopo che l'uragano Katrina ha devastato New Orleans, una nuova minaccia lascia il segno sulla Big Easy ed ha la forma di ferite da puntura alla gola della vulnerabile e sfollata popolazione della città. Quando sua madre tossicodipendente diventa l'ultima vittima dei non-morti, la quindicenne Shawna (Asjha Cooper) giura di pareggiare i conti. Insieme a tre amici fidati, Shawna escogita un piano audace per infiltrarsi nella villa dei vampiri nello storico quartiere francese, distruggere il loro capo e riportare i suoi discepoli con le zanne alla loro forma umana. Ma uccidere i mostri non è un compito facile e presto Shawna e il suo gruppo si ritrovano coinvolti in un conflitto secolare tra fazioni di vampiri in guerra, ognuna delle quali combatte per rivendicare New Orleans come loro dimora permanente.

Diretto da Maritte Lee Go e scritto da Sherman Payne. Nel cast di Black as Night si annoverano Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Mason Beauchamp, Abbie Gayle with Craig Tate e Keith David e tra gli executive producer Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Maggie Malina e Guy Stodel.

THE MANOR

Una forza malvagia dà il tormento ai residenti di una sonnolenta casa di cura in The Manor, un gotico racconto del terrore con un tocco moderno. Quando un lieve ictus diminuisce la sua capacità di prendersi cura di se stessa, Judith Albright (Barbara Hershey) si trasferisce alla Golden Sun Manor, una struttura di residenza assistita con un'eccellente reputazione. Ma nonostante tutti gli sforzi dello staff e la nascente amicizia con l'anziano residente Roland (Bruce Davidson), strani eventi e visioni da incubo convincono Judith che una presenza sinistra stia infestando l'enorme tenuta. Mentre i residenti iniziano a morire misteriosamente, i frenetici avvertimenti di Judith vengono liquidati come fantasie. Anche il suo devoto nipote Josh (Nicholas Alexander) pensa che le paure della donna siano il risultato della demenza, non dei demoni. Senza nessuno disposto a crederle, Judith deve fuggire dai confini del maniero o cadere vittima del male che vi alberga. Scritto e diretto da Axelle Carolyn, nel cast Barbara Hershey, Bruce Davison, Nicholas Alexander, Jill Larson, Fran Bennett e Katie Amanda Keane. Gli executive producer sono Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sandy King e Richard J Bosner.

MADRES

Beto (Tenoch Huerta) e Diana (Ariana Guerra), una giovane coppia messicano-americana in attesa del loro primo figlio, si trasferiscono in una piccola città della California degli anni '70, dove a Beto è stato offerto di lavorare alla gestione di una fattoria. Isolata dalla comunità e tormentata da incubi confusi, Diana esplora il fatiscente ranch aziendale dove vivono, trovando un macabro talismano e una scatola contenente gli effetti personali dei precedenti residenti. Le sue scoperte la porteranno a una verità molto più strana e terrificante di quanto avrebbe potuto immaginare. Diretto da Ryan Zaragoza e scritto da Marcella Ochoa e Mario Miscione, Madres vede nel cast Tenoch Huerta, Ariana Guerra, Evelyn Gonzalez, Kerry Cahill, e Elpidia Carrillo. Gli executive producer del film sono Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Sanjay Sharma e Matthew Myers.

Trailer

Most Dangerous Game - Amazon Exclusive

Data di uscita: 1 ottobre

Most Dangerous Game è un film particolare, perché nasce come serie tv uscita nel 2020 su Quibi (piattaforma specializzata in serie tv fatte di episodi di breve durata, praticamente delle serie di cortometraggi) in 15 episodi di circa 7-8 minuti l'uno. Ora gli episodi sono montati insieme in un unico film di due ore.

Dodge Maynard é un malato terminale che, disperato, per prendersi cura della moglie incinta accetta di partecipare a un gioco mortale in cui scopre presto di non essere il cacciatore, ma la preda.

Nel cast Liam Hemsworth, Sarah Gadon, Christoph Waltz.

My name is Pauli Murray - documentario Amazon Original

Data di uscita: 1 ottobre

Quindici anni prima che Rosa Parks si rifiutasse di cedere il suo posto sull'autobus, un intero decennio prima che la Corte Suprema degli Stati Uniti capovolgesse la legislazione distinta ma paritaria, Pauli Murray era già impegnata a combattere a tempo pieno per la giustizia sociale. Avvocato all'avanguardia, attivista, sacerdotessa e memorialista impegnata, Murray ha plasmato un contenzioso di lunga data – nonché la consapevolezza su di esso – a proposito di equità di genere e razza. In qualità di giovane afroamericana cresciuta nel sud della segregazione, che ha anche lottato con nozioni più ampie di identità di genere, Pauli aveva capito in maniera intrinseca cosa significava esistere al di la delle categorie e delle norme culturali precedentemente accettate. Sia il percorso personale di Pauli sia il suo impegno senza tregua hanno prefigurato alcune delle questioni politicamente più importanti dei nostri tempi.

Raccontato in gran parte tramite le stesse parole di Pauli, My Name is Pauli Murray è un racconto sincero di quel viaggio unico e straordinario. Il documentario diretto da Julie Cohen e Betsey West, che ne è autrice insieme a Talleah Bridges McMahon, Julie Cohen e Cinque Northern, è prodotto da Talleah Bridges McMahon.

Trailer

Infinite - Amazon Exclusive

Data di uscita: 7 ottobre

Evan McCauley ha abilità che non ha mai imparato e ricordi di luoghi che non ha mai visitato. Cercando di auto-curarsi e sull'orlo del crollo mentale, un gruppo segreto che si fa chiamare "Infiniti" arriva in suo soccorso, rivelando che i suoi ricordi sono reali. Il film è diretto da Antoine Fuqua, nel cast si annoverano: Mark Wahlberg, Chiwetel Ejiofor, Sophie Cookson.

Justin Bieber: Our World - documentario Amazon Original

Data di uscita: 8 ottobre

Il documentario Amazon Original, diretto dal pluripremiato regista Michael D. Ratner, racconta da vicino la vita della superstar internazionale e il suo primo concerto dopo una pausa di tre anni, ed è prodotto da OBB Pictures dello stesso Ratner, Bieber Time Films e Scooter Braun Films.

Justin Bieber: Our World conduce gli spettatori nel backstage, sul palco e nell'universo privato dell'icona musicale mentre si prepara per il concerto senza precedenti “T-Mobile Presents New Year's Eve Live with Justin Bieber”. Dopo una pausa di tre anni dall‘ultimo show e dai luoghi che solitamente ospitano concerti chiusi a causa della pandemia, Bieber regala una performance elettrizzante per chiudere il 2020 sul tetto del Beverly Hilton Hotel con 240 ospiti e milioni di fan in collegamento streaming da tutto il mondo. Il film segue Bieber e il suo affiatato team nel mese che precede l'evento, tra le prove e la realizzazione di un palcoscenico monumentale nel rispetto di rigorosi protocolli di salute e sicurezza. Il documentario cattura anche momenti personali tra Bieber e sua moglie Hailey, in cui sono loro stessi a riprendersi.

Anni da cane - Amazon Original

Data di uscita: 22 ottobre

Anni da cane racconta la storia di Stella, un'adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l'aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l'incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.

Il film è diretto da Fabio Mollo, scritto da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi e prodotto da Notorious Pictures. Nel cast Aurora Giovinazzo, Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Vannuccini, Marta Losito, Romana Maggiora Vergano, Paola Gioia Kaze Formisano, Sabrina Impacciatore e con una performance cameo di Achille Lauro.

After 3 - Amazon Exclusive

Data di uscita: 29 ottobre

La storia di After 3 riparte da Tessa alle prese con un nuovo, entusiasmante capitolo della sua vita, ma mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per inseguire il lavoro dei suoi sogni, la gelosia e il comportamento imprevedibile di Hardin raggiungono l'apice e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione.

La situazione si complica quando il padre di Tessa torna e vengono alla luce rivelazioni scioccanti sulla famiglia di Hardin. Alla fine, Tessa e Hardin dovranno decidere se varrà la pena lottare per il loro amore o se sarà il momento di separarsi.

Gli altri film di ottobre: in prima o seconda visione

Genitori VS Influencer (2021) - data di uscita 4 ottobre

Cats (2019) - data di uscita 10 ottobre

Ad Astra (2019) - data di uscita 11 ottobre

Spiral - L'eredità di Saw (2021) - data di uscita 16 ottobre

Morrison (2021) - data di uscita 18 ottobre

Il mostro della cripta (2021) - data di uscita 25 ottobre

Gli altri film in arrivo: i titoli meno recenti

L'uomo del labirinto - data di uscita 1 ottobre

Fellini Forward - data di uscita 1 ottobre

Che bella giornata - data di uscita 1 ottobre

Cado dalle nubi - data di uscita 1 ottobre

Sole a catinelle - data di uscita 1 ottobre

Chloe - Tra seduzione e inganno - data di uscita 1 ottobre

Letters to Juliet - data di uscita 1 ottobre

The Fighter - data di uscita 1 ottobre

Morti di salute - data di uscita 1 ottobre

Balla coi lupi - data di uscita 1 ottobre

Lara Croft: Tomb Raider - data di uscita 1 ottobre

Tomb Raider - La culla della vita - data di uscita 1 ottobre

Il cattivo tenente - data di uscita 1 ottobre

L'ombra del dubbio - data di uscita 1 ottobre

War, Inc. - data di uscita 1 ottobre

Timeline - ai confini del tempo - data di uscita 1 ottobre

The Body - data di uscita 1 ottobre

The Last Man - data di uscita 1 ottobre

Il comandate Hamilton - data di uscita 1 ottobre

Imogene - Le disavventure di una newyorkese - data di uscita 1 ottobre

Stronger - Io sono più forte - data di uscita 4 ottobre

Sotto massima copertura - Den of Lions - data di uscita 4 ottobre

City Of Lies - L'ora della verità - data di uscita 10 ottobre

Il grande passo - data di uscita 12 ottobre

Just Charlie - Diventa chi sei - data di uscita 12 ottobre

Sono solo fantasmi - data di uscita 15 ottobre

The Good House - data di uscita 15 ottobre

You're Next - data di uscita 15 ottobre

Point Break - Punto di rottura - data di uscita 16 ottobre

Le douleur - data di uscita 19 ottobre

Digital Reaper - data di uscita 22 ottobre

Billionaire Boys Club - data di uscita 23 ottobre

Swarm - Minaccia dalla giungla - data di uscita 24 ottobre

The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe - data di uscita 29 ottobre

La promessa dell'assassino - data di uscita 31 ottobre

La prova - data di uscita 31 ottobre