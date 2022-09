Film nuovi e vecchi, l'elenco completo delle uscite di ottobre su Amazon Prime Video

In questo mese di ottobre, la notizia principale per i cinefili abbonati a Prime Video è che tornano tutti i film di James Bond, che erano prima comparsi e poi cancellati dal catalogo negli scorsi mesi.

Guardando alle novità, invece, segnaliamo un documentario musicale italiano, uno dedicato proprio al già citato agente 007, e ancora un film con Bella Ramsey (la cresciuta Lyanna Mormont di GoT, che presto vedremo anche nella serie di The Last of Us), un thriller con Gerard Butler, un altro titolo italiano legato alla musica, una strana commedia argentina, il sequel di Time is up e infine un film ad alta tensione... Ma abbiamo già detto troppo, continuate a leggere per scoprire le novità del mese.

Red Valley: siamo quello che ascoltiamo (documentario Exclusive) - data di uscita 3 ottobre

Nel 2022 gli Italiani passano più tempo ad ascoltare musica (19 ore a settimana) che a mangiare. Si dice che "siamo ciò che mangiamo", forse oggi stiamo diventando ciò che ascoltiamo. Quest'estate al Red Valley Festival si sono esibiti gli artisti più ascoltati dell'anno. Red Valley: siamo quello che ascoltiamo è una conversazione con loro per capire meglio la musica che ascoltiamo e chi stiamo diventando. Nel documentario compaiono Blanco, Marracash, Pinguini Tattici Nucleari, Fabri Fibra, Irama, Salmo, Mr. Rain, Il Tre, Shablo, Paola Zukar.

The Sound of 007 (documentario Original) - data di uscita 5 ottobre

Il documentario The Sound of 007 è diretto dal regista nominato ai BIFA e ai BAFTA Mat Whitecross (The Kings, Oasis: Supersonic, The Road to Guanta?namo) per Prime Video e MGM. Il documentario alza il sipario sulla notevole storia dei sei decenni della musica dei film di James Bond, portando gli spettatori in un viaggio da Agente 007 - Licenza di uccidere con Sean Connery all'uscita di scena finale di Daniel Craig in No Time To Die. Prodotto da John Battsek per Ventureland, MGM, ed EON Productions, il film ripercorre l'incredibile storia della musica, includendo le storie vere di chi c'è stato dietro alle tracce, oltre ai volti noti che hanno registrato alcune delle colonne sonore più amate del cinema.

60 years of Bond (filmografia completa) - data di uscita 5 ottobre

Per celebrare il 60esimo anniversario della saga cinematografica, saranno disponibili su Prime Video per un periodo limitato i 25 film di James Bond: Agente 007 - Licenza di uccidere; A 007, dalla Russia con amore; Agente 007 - Missione Goldfinger; Agente 007 - Thunderball (Operazione tuono); Agente 007 - Si vive solo due volte; Agente 007 - Al servizio segreto di Sua Maestà; Agente 007 - Una cascata di diamanti; Agente 007 - Vivi e lascia morire; Agente 007 - L'uomo dalla pistola d'oro; La spia che mi amava; Moonraker - Operazione spazio; Solo per i tuoi occhi; Octopussy - Operazione piovra; 007 - Bersaglio mobile; 007 - Zona pericolo; 007 - Vendetta privata; GoldenEye; Il domani non muore mai; Il mondo non basta; La morte può attendere; Casino Royale, Quantum of Solace; Skyfall; Spectre e No Time To Die.

Catherine Called Birdy (film Exclusive) - data di uscita 7 ottobre

Anno 1290. Nel villaggio inglese medievale di Stonebridge, Lady Catherine (conosciuta come Birdy) è la figlia più giovane di Lord Rollo e Lady Aislinn. Il suo parco giochi è Stonebridge Manor, una casa che, come la famiglia, ha visto giorni migliori.

Finanziariamente indigente e avido incallito, Rollo vede sua figlia come la via per uscire dalla rovina finanziaria dandola in sposa a un ricco proprietario terriero.

Ma Birdy, come tutte le grandi eroine adolescenti, è vivace, intelligente e avventurosa e pronta a respingere in modi sempre più ingegnosi qualsiasi corteggiatore. La sua immaginazione, il suo atteggiamento provocatorio e la sua profonda convinzione di aver diritto all'indipendenza creano una frattura con i suoi genitori. Quando si presenta il più ripugnante dei corteggiatori, viene richiesta loro l'ultima prova d'amore per la figlia. Scritto e diretto da ?Lena Dunham, il film si basa sul romanzo Catherine?di Karen Cushman. Con Bella Ramsey, Billie Piper, e Andrew Scott.

Chase - Scomparsa (film Exclusive) - data di uscita 10 ottobre

Will Spann (Gerard Butler) sta accompagnando sua moglie Lisa (Jaimie Alexander), da cui a breve si separerà, a casa dei genitori di lei, quando, a una pompa di benzina, la moglie scopare misteriosamente. Will, agitato, coinvolge lo Sceriffo della zona nel disperato tentativo di trovarla. Con il passare del tempo, i sospetti invadono Will che si trova a dover prendere in mano la questione personalmente, addentrandosi nella scena criminale della città mentre deve scappare dalle autorità in una corsa contro il tempo per salvare sua moglie. Il film è diretto da Brian Goodman e vede nel cast Gerard Butler, Jaimie Alexander, Ethan Embry e Russell Hornsby.

Backstage - Dietro le quinte (film Exclusive) - data di uscita 13 ottobre

111 ragazzi dai 16 ai 25 anni si presentano alle audizioni di un nuovo spettacolo che debutterà al Teatro Sistina di Roma. Hanno talento, determinazione e hanno tutti lo stesso sogno: diventare artisti di successo. Vengono scelti in nove, ma l'emozione dura poco perché i ruoli disponibili sono soltanto quattro. Inizia così per loro una settimana di audizioni e prove senza sosta, una settimana per dimostrare al cinico regista James D'Onofrio chi davvero merita di far parte dello show. Canteranno fino a perdere la voce e balleranno fino allo sfinimento. Si sfideranno, saranno rivali, ma anche amici e complici nel percorso che li condurrà alla realizzazione del loro più grande desiderio. Qualunque cosa accadrà, le loro vite cambieranno per sempre.

Il film, girato interamente a Roma (tra le location principali anche il Teatro Sistina), racconta di un gruppo di talentuosi e giovani artisti che si sfidano a colpi di canto e danza per entrare a far parte del cast di un importante spettacolo. Ad interpretarli, nove attori alla loro prima esperienza cinematografica, scelti nel corso di oltre 1400 casting in tutta Italia: Giuseppe Futia, Beatrice Dellacasa, Riccardo Suarez, Geneme Tonini, Aurora Moroni, Ilaria Nestovito, Gianmarco Galati, Yuri Pascale, Matteo Giunchi. A completare il cast, Giulio Pampiglione, Giulio Forges Davanzati, Irene Ferri, Jane Alexander e Adolfo Margiotta.

Argentina, 1985 (film Original) - data di uscita 21 ottobre

Presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, reduce dalla vittoria dell Audience Award al 70esimo Festival Internazionale del Cinema di San Sebastián, acclamato dalla critica e in corsa per rappresentare l'Argentina ai prossimi Academy Awards nella categoria Miglior Film Straniero, Argentina, 1985 è ispirato alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale che in una battaglia alla Davide contro Golia, sotto costante minaccia, hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre contro ogni aspettativa e in una corsa contro il tempo per fare giustizia per le vittime della giunta militare.

Il film è diretto da Santiago Mitre con sceneggiatura di Santiago Mitre, Mariano Llinás, è prodotta da Axel Kuschevatzky, Federico Posternak, Agustina Llambi-Campbell, Ricardo Darín, Santiago Mitre, Santiago Carabante, Chino Darín, Victoria Alonso. Nel cast Ricardo Darín (The Secret in Their Eyes, Wild Tales), Peter Lanzani. Durata 140 minuti.

Time is Up 2 (film Exclusive) - data di uscita 27 ottobre

Innamorati e desiderosi di scoprire il futuro insieme, Vivien (Bella Thorne) e Roy (Benjamin Mascolo) si ritroveranno a vivere un viaggio inaspettato nella terra di origine di Roy, la Sicilia. Un luogo che nasconde però persone e segreti, non del tutto legati al passato, che metteranno a dura prova la coppia. I due saranno posti davanti a tante domande sui loro sentimenti, sui loro desideri e soprattutto sul futuro. L'amore riuscirà anche questa volta a superare ogni ostacolo?

Il film è diretto da Elisa Amoruso e annovera nel cast Bella Thorne, Benjamin Mascolo, Alma Noce, Francesca Inaudi, Simone Coppo, Bruno Di Chiara, Barbara Giummarra, Michael Rodgers, Linda Zampaglione, Edoardo Miulli e Anna Sophia Rosata. Time Is Up 2 è prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone ed è una produzione Lotus Production in collaborazione con Prime Video.

Run, Sweetheart, Run! (film Original) - data di uscita 28 ottobre

Inizialmente preoccupata quando il suo capo insiste perché incontri uno dei suoi clienti più importanti, Cherie (Ella Balinska), madre single, si sente sollevata ed entusiasta quando incontra il carismatico Ethan (Pilou Asbæk). L'influente uomo d'affari sfida le aspettative e fa perdere la testa a Cherie. Ma alla fine della serata, quando i due sono insieme da soli, rivela la sua vera natura violenta. Maltrattata e terrorizzata, fugge per salvarsi la vita, iniziando un incessante gioco del gatto e del topo con un aggressore assetato di sangue deciso a distruggerla completamente. In questo thriller dark da perdere il fiato, Cherie si ritrova nel mirino di una cospirazione sconosciuta e più malvagia di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

Gli altri film in uscita a ottobre: prime e seconde visioni

Sword Art Online: Progressive - Aria of a Starless Night - uscita 1 ottobre

The Bleeder - La storia del vero Rocky Balboa - uscita 1 ottobre

Shiraz - La città delle rose - uscita 1 ottobre

Waiting For The Barbarians - uscita 1 ottobre

Easter Sunday - uscita 10 ottobre

Gli altri film in uscita a ottobre: i titoli più vecchi

Sliding Doors - uscita 1 ottobre

What Women Want - Quello che le donne vogliono - uscita 1 ottobre

Questione di Karma - uscita 1 ottobre

Mister felicità - uscita 1 ottobre

Si accettano miracoli - uscita 1 ottobre

Bad Boys II - uscita 1 ottobre

Your Name. - uscita 2 ottobre

Ma che bella sorpresa - uscita 3 ottobre

Michael Clayton - uscita 4 ottobre

Seven - uscita 4 ottobre

Baarìa - uscita 10 ottobre

La leggenda del pianista sull'oceano - uscita 10 ottobre

Malèna - uscita 10 ottobre

L'uomo delle stelle - uscita 10 ottobre

The Last Son - uscita 11 ottobre

Cruel Intentions - uscita 15 ottobre

Il Grinch - uscita 15 ottobre

L'Amore non va in Vacanza - uscita 15 ottobre

Torno indietro e cambio vita - uscita 15 ottobre

I padroni della notte - uscita 15 ottobre