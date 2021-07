L'elenco delle serie tv in uscita ad agosto su Prime Video, da Cruel Summer a Nine Perfect Strangers (e non solo)

Dopo un luglio con pochissime uscite, ad agosto Prime Video torna a brulicare di nuove e interessantissime serie tv. Sono ben 6 le serie originali o in esclusiva che nelle prossime settimane arriveranno sulla piattaforma streaming di Amazon: da Cruel Summer a Nine Perfect Strangers, dalla seconda stagione di Modern Love a quella di Star Trek: Lower Decks, da Kevin can f**k himself allo speciale su Fernando Alonso.

Non solo: ad agosto arriva anche la quinta e per ora ultima stagione di Bleach, la sesta e ultima (definitivamente) di Vikings e infine un tocco di nostalgia con le 4 stagioni di The O.C., il mitico telefilm con Ryan, Seth, Marissa e Summer...

Ecco quindi l'elenco delle serie tv che vedremo su Prime ad agosto 2021

Cruel Summer - data di uscita 6 agosto (un episodio a settimana)

Genere: thriller, teen drama. Numero episodi: 10

Cruel Summer è un thriller psicologico, una serie non convenzionale che si svolge durante tre estati degli anni ’90, quando una teenager bella e popolare scompare, e un’altra ragazza, che apparentemente non ha nulla a che fare con lei, si trasforma da outsider dolce e impacciata nella giovane più popolare della città e infine nella persona più detestata d’America. Ogni episodio è narrato alternando differenti punti di vista. Nel cast sono presenti Olivia Holt, Chiara Aurelia, Michael Landes, Froy Gutierrez, Harley Quinn Smith, Allius Barnes, Blake Lee, Brooklyn Sudano e Sarah Drew.

Modern Love stagione 2 - data di uscita 13 agosto (tutti gli episodi)

Genere: serie antologica, sentimentale. Numero episodi: 8

Modern Love torna per una attesissima seconda stagione con un cast di stelle e nuove storie d’amore e di relazioni raccontate in tutta le loro complessità e bellezza, e ispirate all’omonima rubrica del New York Times. Una vecchia fiamma si riaccende. Un test: amici o innamorati. Una ragazza nottambula e il suo ragazzo mattiniero. Una storia d’amore con l’ex di un ex. Una storia di una notte. Una promessa impossibile. Il fantasma di un amore perduto. L’esplorazione della sessualità. La seconda stagione in otto episodi della celebre serie Modern Love porta sullo schermo una serie di storie relazioni, legami, tradimenti e rivelazioni.

La seconda stagione di Modern Love è interpretata da Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoë Chao, Minnie Driver, Grace Edwards, Dominique Fishback, Kit Harington, Garrett Hedlund, Tobias Menzies, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Marquis Rodriguez e Lulu Wilson. Lo showrunner John Carney è qui anche sceneggiatore, regista ed executive producer. Andrew Rannells ha diretto un episodio di questa stagione basato su un suo scritto personale pubblicato sulla rubrica. Questa stagione è stata girata ad Albany, Schenectady e Troy nello stato di New York, oltre che a Dublino in Irlanda.

Star Trek Lower Decks stagione 2 - data di uscita 13 agosto (un episodio a settimana)

Genere: animazione, fantascienza, commedia. Numero episodi: 10

Sviluppata dal vincitore dell’Emmy Mike McMahan (Rick e Morty, Solar Opposites), Star Trek: Lower Decks si svolge nel 2.380 e si concentra sull’equipaggio di supporto che presta servizio su una delle astronavi meno importanti della Flotta Stellare, la U.S.S. Cerritos. Ensigns Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi devono continuare a svolgere i loro doveri oltre che ad avere una vita sociale, e spesso ciò accade mentre l’astronave viene colpita da decine di anomalie galattiche. Fra l’equipaggio della Flotta Stellare che risiede sottocoperta nella U.S.S. Cerritos ci sono il Guardiamarina Beckett, con la voce di Tawny Newsome, il Guardiamarina Brad Boimler, con la voce di Jack Quaid, il Guardiamarina Tendi, con la voce di Noël Wells e il Guardiamarina Rutherford, con la voce di Eugene Cordero. Tra i personaggi della Flotta Stellare c’è anche l’equipaggio del ponte con il capitano Carol Freeman, con la voce di Dawnn Lewis, il comandante Jack Ransom, con la voce di Jerry O’Connell, il tenente Shaxs, con la voce di Fred Tatasciore e il Dottor T’Ana, con la voce di Gillian Vigman. I dieci episodi saranno disponibili su base settimanale fino al season finale il 15 ottobre.

Nine Perfect Strangers - data di uscita 20 agosto (3 episodi, poi uno a settimana)

Genere: drammatico. Numero episodi: 8

Basata sul romanzo dell’autrice australiana Liane Moriarty - bestseller del New York Times -?Nove perfetti sconosciuti?è prodotta dal team di?Big Little Lies?e interpretato da Nicole Kidman e?Melissa McCarthy?al loro primo progetto insieme.

Girata in Australia, la serie?drama?è ambientata in un wellness resort di lusso che promette un processo di guarigione e trasformazione. La storia ruota intorno a nove personaggi stressati che vivono in città e provano a seguire un percorso per avere un migliore stile di vita. A sorvegliarli durante i dieci giorni di permanenza è la direttrice del centro Masha (Kidman), una donna la cui missione è quella di ritemprare le loro menti e i loro corpi. Ma questi nove estranei non hanno idea di ciò che li aspetta.

Il cast include anche Luke Evans, Tiffany Boone, Bobby Cannavale, Melvin Gregg, Regina Hall, Manny Jacinto, Asher Keddie, Michael Shannon, Grace Van Patten, e Samara Weaving. Nove perfetti sconosciuti vede come executive producer Nicole Kidman e Per Saari per Blossom Films, Bruna Papandrea, Jodi Matterson e Steve Hutensky per Made Up Stories, David E Kelley, Melissa McCarthy, John Henry Butterworth, Samantha Strauss, Jonathan Levine, Molly Allen e Liane Moriarty. La serie è scritta da David E Kelley e John Henry Butterworth e diretta da Jonathan Levine.

Kevin can f**k himself - data di uscita 27 agosto (tutti gli episodi)

Genere: commedia. Numero episodi: 8

Kevin Can F**K Himself segue la storia di Allison McRoberts (l’attrice premiata agli Emmy Annie Murphy), una donna che ci sembra di conoscere da una vita: il prototipo della moglie da Sitcom. È bella e sa prendere bene le battute anche quando sono indirizzate a lei, ed è sposata con un tizio che ha vinto la lotteria dei matrimoni. La seguiamo nel momento in cui apre gli occhi per vedere le cose come stanno e si rivolta contro tutte le ingiustizie della sua vita. Kevin Can F**K Himself rompe le convenzioni e mescola la commedia in studio con il realismo della camera a spalla per farci chiedere: di chi e di cosa abbiamo riso per tutti questi anni?

Nella serie compare anche Mary Hollis Inboden (The Real O’Neals) nel ruolo di Patty O’Connor, la tosta - e pessimista - vicina di Allison, legata a lei attraverso la comune intelligenza e insoddisfazione. Eric Petersen (Kirstie) è il marito della protagonista, Kevin McRoberts, l’amabile bamboccione di Allison; Alex Bonifer (Superstore) è Neil O’Connor: miglior amico di Kevin, amante del football, scolatore di birre e non esattamente una cima; Brian Howe (Chicago Fire) è Pete McRoberts, padre di Kevin dotato di un humor regressivo; e Raymond Lee (Here and Now) è Sam Park, ex abitante di Worcester, personcina a modo che ha un trascorso con Allison.

Fernando stagione 2 - data di uscita 27 agosto (tutti gli episodi)

Genere: documentario sportivo. Numero episodi: 4

La seconda stagione sarà composta da 4 episodi che seguono il celebre pilota spagnolo Fernando Alonso durante il suo attesissimo ritorno in F1 con la Renault e offrirà ai clienti Prime Video una panoramica dell'arduo percorso e delle grandi sfide affrontate dal pilota spagnolo dentro e fuori dalla pista per tornare a competere ai più alti livelli dopo due anni di assenza.

Le altre serie in arrivo ad agosto su Prime Video

Vikings sesta stagione - data di uscita 1 agosto (approfondimento)

The O.C. tutte le quattro stagioni - data di uscita 9 agosto

Bleach quinta stagione - data di uscita 30 agosto (approfondimento)