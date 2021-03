Le serie tv in arrivo ad aprile su Amazon Prime Video: da Lol alle nuove stagioni di Rocco Schiavone e Leonardo

Il mese di aprile su Amazon Prime Video si apre con "LOL: chi ride è fuori", ma non sarà l'unica serie all'insegna della risata ad entrare nel catalogo di Prime nelle prossime settimane: c'è anche una serie con uno dei protagonisti di LOL, Angelo Pintus, e tra le altre novità in streaming anche i comici di Zelig Time e l'ironia di Rocco Schiavone, con l'ultima stagione appena trasmessa dalla Rai, da cui arriva anche la nuova fiction storica Leonardo.

C'è poco da ridere invece nella nuova serie Amazon Exclusive Them, disponibile solo in lingua originale. Infine, 3 serie di animazione completano l'elenco completo delle serie tv in uscita ad aprile 2021 sulla piattaforma di streaming di Amazon.

LOL: Chi ride è fuori (show a puntate)

Genere: comico

Data di uscita: dal 1° aprile i primi quattro episodi, dall'8 aprile i due episodi finali

Semplicemente la cosa più divertente che si può vedere in streaming quest'anno. Un mix tra il classico gioco "chi ride prima perde" e la royal rumble del wrestling, con dieci comici costretti a rimanere seri per sei ore. A LOL abbiamo dedicato un approfondimento che trovate nel link qui sotto.

Link a Prime Video

Them

Genere: drammatico, thriller

Data di uscita: tutta la prima stagione dal 9 aprile (solo V.O. con sottotitoli)

Them è una miniserie antologica horror ambientata negli Stati Uniti. La prima stagione, ambientata negli anni ’50, ruota intorno alle vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles, durante il periodo storico noto come “The Great Migration”. La casa della famiglia, apparentemente idilliaca, diventa un inferno nel momento in cui forze maligne, sia reali che soprannaturali, minacciano di distruggerli.

Il cast di Them include Deborah Ayorinde, Ashley Thomas, Alison Pill, Shahadi Wright Joseph, Melody Hurd, e Ryan Kwanten. La serie è creata e prodotta da Little Marvin insieme agli executive producer Lena Waithe, Miri Yoon e Roy Lee di Vertigo Entertainment, David Matthews e Don Kurt. Them è una co-produzione di Sony Pictures Television e Amazon Studios. La serie sarà disponibile in versione doppiata dalla prossima estate.

Trailer ufficiale

Link a Prime Video

Before Pintus

Data di uscita: tutti gli 8 episodi dal 19 aprile

Com’è la vita di un famoso showman prima che raggiunga il successo? Before Pintus cerca di rispondere a questa domanda raccontando le vicende quotidiane, personali e professionali di Angelo (Pintus), comico talentuoso ma squattrinato, alla ricerca dell’occasione giusta per dimostrare ciò che vale.

Angelo ha 40 anni e un dono, quello di far ridere. Ce l’ha da sempre, fin da bambino. Quando qualcuno gli chiedeva “Cosa vuoi fare da grande?”, lui rispondeva “Voglio far ridere”. E, in effetti, già strappava la risata degli adulti che non lo prendevano sul serio. Ma lui quell’idea non l’ha mai abbandonata, ha fatto per alcuni anni l’animatore nei villaggi turistici e poi ha cominciato a esibirsi con i suoi monologhi nei locali di Milano che ospitano il cabaret o la stand up di comici o aspiranti tali.

Nella serie, incontriamo Angelo per la prima volta proprio al “Lele’s”, il locale milanese in cui ogni sera sale sul palco per fare il suo pezzo e dare vita a quel quarto d’ora di “spettacolo” che dà senso a tutto il resto della giornata.

Di Renata Avidano e Maurizio Sangalli, con Roberto Cenci e Angelo Pintus, la serie consta di 8 episodi da 35 minuti.

Le altre serie tv in arrivo ad aprile su Prime Video: Rocco Schiavone, Leonardo, comicità e animazione

Conan il ragazzo del futuro (data di uscita 1 aprile)

In un mondo quasi distrutto dalla guerra, un ragazzo e i suoi amici devono combattere coloro che cercano di conquistare ciò che resta della civiltà (prosegue dopo l'uscita dei primi episodi del 29 marzo).

Zak Storm - prima stagione (dal 1° aprile)

Serie animata del 2016 per ragazzi. Zak Storm è un teenager appassionato di surf e internet. Durante un video selfie delle sue acrobazie, finisce nel Triangolo delle Bermude, dove si ritrova improvvisamente ad affrontare diversi pericoli, aiutato da diversi personaggi, da una nave e da una spada magica.

Zelig Time - seconda stagione (dal 12 aprile)

Con la conduzione di Federico Basso e Davide Paniate, si alternano sullo storico palco di Zelig comici conosciuti, nuovi e nuovissimi.

Rocco Schiavone - la quarta stagione (dall'8 aprile)

Appena andata in onda sulla Rai, arriva anche su Prime Video la fiction con Marco Giallini nei panni del vicequestore Schiavone.

Bleach - la prima stagione (dal 26 aprile)

Anime tratto dall'omonimo manga di Tite Kubo, segue le avventure del giovane Ichigo Kurosaki, che riceve accidentalmente degli strani poteri. Oltre ad assumersi l'incarico di difendere gli esseri umani dagli spiriti maligni e di guidare le anime defunte verso l'aldilà, Ichigo viene coinvolto in una serie di scontri tra spiriti, che lo portano a esplorare vari regni dell'aldilà e a scoprire di più sulle proprie origini.

Leonardo - la prima stagione (dal 28 aprile)

Come Rocco Schiavone, anche questa fiction Rai sul grande Leonardo Da Vinci arriva su Prime poco dopo l'uscita (con record di ascolti) in tv.