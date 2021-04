Le serie tv in arrivo a maggio su Prime Video, da "Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino" a "Veleno"

A maggio si fa sul serio: il catalogo delle uscite del mese prossimo su Prime Video è ricco di nuove, attesissime serie tv. Dalla Germania arriva il nuovo adattamento di Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, mentre dagli USA arriva una nuova serie destinata a sconvolgere l'opinione pubblica, The Underground Railroad.

E ancora: il 25 maggio esce Veleno, la serie ispirata all'inchiesta giornalistica di Pablo Trincia, mentre il 28 è la volta di Panic, serie young adult scritta e diretta da Lauren Oliver (l'autrice del romanzo da cui è tratta).

Insomma, non diciamolo troppo forte, ma forse il peggio è passato, e ora si vede l'uscita dal tunnel della pandemia che ha ostacolato e fermato la produzione di moltissimi film e serie tv, come il resto del mondo.

Ecco dunque la lista completa delle serie tv in uscita a maggio 2021 su Amazon Prime Video

Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino

Genere: drammatico

Data di uscita 8 episodi: 7 maggio (prima stagione)

La serie tedesca Amazon Original in otto episodi racconta la storia di “Christiane F.” e il suo famigerato gruppo del Bahnhof Zoo in una moderna reinterpretazione del best-seller internazionale. La storia di Christiane, dei suoi amici e della loro rovinosa caduta nella dipendenza da droghe e prostituzione ha sconvolto un’intera generazione. Ora, la serie Amazon Original reinterpreta le note memorie in chiave moderna. Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino segue la storia di sei adolescenti che lottano senza sosta per avverare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi alle spalle genitori, insegnanti e chiunque non li comprenda. Christiane (Jana McKinnon), Stella (Lena Urzendowsky), Babsi (Lea Drinda), Benno (Michelangelo Fortuzzi) Axel (Jeremias Meyer) e Michi (Bruno Alexander) si lanciano nelle notti berlinesi senza limiti o regole per celebrare vita, amore e tentazioni finché non comprendono che questa estasi non solo distruggerà la loro amicizia ma li farà sprofondare in un abisso.

The Underground Railroad

Genere: drammatico

Data di uscita 10 episodi: 14 maggio (prima stagione)

Il Premio Oscar Barry Jenkins è showrunner, regista ed executive producer di questa limited series Amazon Original in dieci episodi basata sul’omonimo romanzo premio Pulitzer di Colson Whitehead.

The Underground Railroad racconta il disperato tentativo di fuga per la libertà di Cora Randall (la giovane promessa Thuso Mbedu) nel Sud pre-Guerra Civile Americana. Dopo essere scappata da una piantagione in Georgia alla ricerca della famigerata “ferrovia sotterranea” (Underground Railroad), Cora scopre che non si tratta di una mera metafora, ma di una vera e propria ferrovia piena di ingegneri e conducenti, e di una rete segreta di tunnel e binari sotto il suolo sudista.

Lungo il suo viaggio, Cora è inseguita da Ridgeway (Joel Edgerton), un cacciatore di taglie determinato a riportarla nella piantagione da cui è fuggita; ancor più perché la madre della ragazza, Mabel, è l’unica persona che non sia mai riuscito a catturare. Spostandosi da uno Stato all’altro, Cora deve affrontare la pesante eredità di una madre che l’ha abbandonata e la sua lotta per cercare di costruirsi una vita che non aveva mai neppure creduto possibile.

Veleno

Genere: inchiesta

Data di uscita: 25 maggio (prima stagione)

In una notte del luglio 1997, la polizia fa irruzione nella casa in cui Federico Scotta vive con la sua famiglia. Le autorità dispongono l’allontanamento immediato dei suoi due figli di 3 anni e 6 mesi. Federico viene accusato di far parte di una rete di pedofili e di aver compiuto abusi sessuali nei confronti di sua figlia e di altri bambini.

Inizia così la vicenda de “I Diavoli della bassa modenese” una serie di casi di pedofilia e satanismo che porterà al definitivo allontanamento di 16 bambini dalle famiglie. Le indagini svelano l’esistenza di una setta guidata da un prete che praticava riti satanici ai quali erano costretti a partecipare i bambini. Le perizie medico-legali inchiodano i presunti membri della setta e, nel giugno 2000, tutti gli imputati al maxi processo vengono condannati in primo grado a lunghe pene detentive, molte delle quali confermate nei successivi gradi di giudizio.

20 anni dopo l’inchiesta giornalistica di Pablo Trincia mette in dubbio l’intera vicenda grazie a nuove sconvolgenti rivelazioni. In contrapposizione alla ricostruzione di Trincia nasce un comitato formato dalle famiglie affidatarie e dai bambini ormai adulti. Nel frattempo, nel 2019, nel vicino paese di Bibbiano, scoppia un altro clamoroso caso: diversi consulenti dei servizi sociali finiscono sotto inchiesta per aver allontanato dei minori dalle loro famiglie. Il “veleno” è ancora in circolo?

Panic

Genere: young adult

Data di uscita 10 episodi: 28 maggio (prima stagione)

Panic è la nuova serie young adult Amazon Original in dieci episodi di un’ora, scritta e creata da Lauren Oliver (basata sul suo omonimo romanzo best-seller). La storia si svolge in una cittadina del Texas in cui ogni estate i neodiplomati si cimentano in una serie di sfide a eliminazione, credendo che sia la loro unica chance per sfuggire alla loro situazione e migliorare le loro vite.

Ma quest’anno le regole sono cambiate - la posta in gioco non è mai stata così alta e tutto è diventato ancora più pericoloso. I contendenti dovranno affrontare le loro paure più profonde e oscure e saranno costretti a decidere quanto sono disposti a rischiare per vincere.

Le altre serie tv in uscita a maggio su Prime Video

Ninjago – la prima stagione (dal 1 maggio)

Serie animata americano-danese con protagonisti i celebri omini della Lego

Saiyuki – La leggenda del demone dell’illusione – la prima stagione (dal 10 maggio)

Serie anime tratta dal manga di Kazuya Minekura. Saiyuki - La leggenda del demone dell'illusione comprende due archi narrativi: il primo raccoglie i volumi da 1 a 7, mentre il secondo narra appunto del Principe-Dio della Guerra, che nel manga non compare, e ne rappresenta perciò una parte originale dell'anime.

The Good Fight – la terza stagione (dal 15 maggio)

Terza stagione del legal drama a cui abbiamo dedicato un approfondimento in occasione dell'uscita della nuova quarta stagione su Timvision.

The Promised Neverland – la seconda stagione (dal 17 maggio)

Per la prima volta in italiano, l'anime tratto dal manga scritto da Kaiu Shirai e disegnato da Posuka Demizu, e incentrato su tre orfani di 11 anni.

Bleach – la seconda stagione (dal 24 maggio)

La prima stagione è appena uscita, per la prima volta doppiata in italiano. A fine maggio la seconda, in attesa della nuova serie...