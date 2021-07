Cosa vedere su Disney+ e Star ad agosto: tra le nuove uscite il finale di The Walking Dead

Una volta ad agosto in tv si vedevano solo repliche su repliche di vecchi film e telefilm... Ora, per agosto 2021 Disney+ e Star presentano un catalogo di nuove uscite che viene quasi voglia di fare le vacanze davanti alla tv (no, non è vero).

Su Disney+, tra le nuove ucite ci sono la quarta serie Marvel, la prima animata, cioè What if...?, ma anche Crudelia, il film con Emma Stone per la cui visione non servirà più l'accesso VIP a pagamento.

Su Star, invece, il titolo più atteso è sicuramente The Walking Dead, con la prima parte della trilogia della stagione finale che arriva direttamente in streaming senza passare da Sky. Ma ci sono anche due novità assolute Star Original: il film Gli amici delle vacanze, con John Cena, e la serie tv Only Murders in the Building, con Steve Martin.

Il calendario delle uscite di agosto 2021 su Disney+

4 agosto: Marvel Studios: Legends (show) - episodi 10-11-12

Marvel Studios: Legends ripercorre in modo appassionante le storie dei vari eroi e villain Marvel protagonisti delle future attesissime serie che debutteranno in anteprima su Disney+, ponendo le basi per le prossime avventure. I tre episodi saranno incentrati su Peggy Carter, su The Avengers Initiative e sui Ravagers.

4 agosto: Corto Circuito (serie animata) - cortometraggi

Se potessi raccontare qualsiasi storia insieme a una squadra di talentuosi artisti dei Walt Disney Animation Studios, cosa creeresti? Benvenuti a Corto Circuito, un programma innovativo e sperimentale dove chiunque agli Studios può proporre un'idea ed essere selezionato per creare il proprio cortometraggio.

11 agosto: What if...? (serie tv animata) - novità, un episodio a settimana

What If...? rimescola le carte del Marvel Cinematic Universe, reimmaginando in celebri eventi dei film in modo inaspettato. La prima serie animata dei Marvel Studios si concentra su diversi eroi del MCU e, nella versione originale, comprende le voci di star che ritornano ad interpretare i rispettivi ruoli. La serie e diretta da Bryan Andrews mentre Ashley Bradley è la capo sceneggiatrice.

18 agosto: Elena, diventerò presidente 2 (serie tv) - stagione completa

La seconda stagione di Elena, diventerò presidente riprende la storia della giovane americana di origini cubane e futura leader Elena Cañero-Reed a partire dal suo ingresso in seconda media. Narrata attraverso gli estratti del suo diario, questa commedia familiare segue Elena tra gli alti e bassi della scuola media che la indirizzano lungo il cammino che la porterà a diventare presidente degli Stati Uniti.

25 agosto: Disney Gallery / Star Wars: The Mandalorian 2 (show) - episodio 2

Making of Season 2 Finale è il dietro le quinte della realizzazione di questo celebre "capitolo" di The Mandalorian, con un particolare accento sulla tecnologia utilizzata per ricreare Luke Skywalker. L'episodio analizza il processo di cooperazione, incluso il lavoro con Mark Hamill, per realizzare una replica autentica e appropriata, ed esplora l'immensa responsabilità e pressione che i registi hanno avuto nel riportare in vita uno dei personaggi più importanti della storia del cinema.

18 agosto: Vita da cucciolo (serie tv) - documentario

Vita da cucciolo racconta l'intima e straordinaria avventura di alcuni cuccioli, dalla sicurezza del grembo materno, all'incertezza della nascita fino ai loro primi passi. Ogni episodio mostra in modo coinvolgente l'incredibile trasformazione di una diversa specie. Vita da cucciolo è la storia magica dell'istinto di una madre e la lotta del piccolo per la sopravvivenza.

27 agosto: Crudelia (film) - ora in streaming libero

La vincitrice dell'Academy Award Emma Stone è la protagonista del film Disney live action Crudelia che racconta gli esordi ribelli di una delle antagoniste più celebri, e alla moda, del mondo del cinema: la leggendaria Cruella de Vil (Crudelia De Mon). Ambientato durante la rivoluzione punk rock nella Londra degli anni Settanta, Crudelia segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con le sue creazioni. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano la sua inclinazione alla cattiveria e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il talento di Estella per la moda cattura l'attenzione della Baronessa von Hellman, una leggenda della moda incredibilmente chic e terribilmente raffinata, interpretata dall'attrice due volte premio Oscar Emma Thompson (Casa Howard, Ragione e sentimento). Ma la loro relazione mette in moto una serie di eventi e rivelazioni che portano Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e a diventare la prorompente, alla moda e vendicativa Cruella.

Il calendario delle uscite di agosto 2021 su Star

4 agosto: Body of Proof (serie tv) - le 3 stagioni complete

Come nuovo medico legale del Dipartimento di Polizia di Philadelphia, la dottoressa Megan Hunt, intellettualmente formidabile ma emotivamente provata, affronta i problemi della sua vita personale mentre sfida il protocollo della polizia per assicurare i criminali alla giustizia e la serenità alle vittime e alle loro famiglie.

6 agosto: Romy & Michelle (film 1997)

Romy (Mira Sorvino) e Michelle (Lisa Kudrow) sono due ragazze spensierate che si reinventano per la rimpatriata decennale del liceo. Con nuovi guardaroba e incredibili storie di successo, le ragazze lasciano il segno... fino a quando una loro ex compagna di classe (Janeane Garofalo) racconta a tutti la loro vera storia. Ma è allora che Romy e Michelle si scatenano con una sorpresa tutta loro... e con risultati davvero sconvolgenti.

11 agosto: 9-1-1: Lone Star (serie tv) - stagioni 1 e 2

Stagione 1: Owen Strand è stato il solo sopravvissuto della sua caserma di pompieri a Manhattan dopo il tragico attentato dell'11 settembre. Suo il triste e difficile compito di ricostruire la caserma dopo quel terribile giorno. Dopo che un'analoga tragedia accade a una caserma di Austin, Owen, insieme al figlio, anche lui pompiere, T.K., porta la sua filosofia progressista di vita e battaglia contro il fuoco in Texas, dove aiuta la squadra a ricominciare da capo. All'apparenza, Owen è un uomo di classe e disinvolto proveniente dalla grande città, ma in realtà lotta con un segreto che nasconde al mondo - un segreto che potrebbe porre fine alla sua vita.

Stagione 2: Il capitano Owen Strand accoglie nel gruppo un nuovo membro della 126, il capitano Vega, e nel frattempo deve anche affrontare l'arrivo inaspettato della sua ex moglie, Gwyneth, in visita ad Austin per assistere il figlio pompiere, T.K., rimasto ferito. Tutto questo avviene mentre la squadra di soccorso deve fronteggiare un'emergenza che la capitale del Texas non aveva mai affrontato prima.

11 agosto: American Dad (serie animata) - stagioni dalla 11 alla 15

American Dad è la sovversiva serie animata che ruota attorno a Stan Smith (doppiato nella versione originale dal creatore Seth MacFarlane), un agente della CIA con sede a Langley Falls, Virginia, incontestabile esperto di armi e orgoglioso padre di famiglia. Stan è costantemente in allerta per le attività terroristiche e farà di tutto per proteggere la sua amata America e garantire la sicurezza della sua patria. Basterebbe dare un'occhiata al quadrante dell'allarme terrorismo sul suo frigorifero o fare caso alla sua reazione istantanea di sparare al tostapane ogni volta che salta fuori un toast.

13 agosto: Tolkien (film 2019)

Tolkien esplora gli anni di formazione dell'autore rimasto orfano, mentre trova amicizia, amore e ispirazione artistica in un gruppo di compagni di scuola emarginati. Questo fino allo scoppio della Prima guerra mondiale, che minaccia di fare a pezzi il "sodalizio". Esperienze che ispireranno Tolkien a scrivere i suoi famosi romanzi della Terra di Mezzo.

13 agosto: Beaches (film 1988)

Quando l'artista newyorkese CC Bloom e la ricca Hillary di San Francisco si incontrano in un villaggio turistico ad Atlantic City, è l'inizio di un'amicizia che durerà tutta la vita. Le due restano in contatto per anni fino a quando Hillary, diventata un avvocata di successo, si trasferisce a New York per stare con la cantante in difficoltà CC. Il film mostra le varie fasi della loro amicizia e delle loro storie sentimentali, incluso l'amore per lo stesso uomo.

18 agosto: Godfather of Harlem 2 (serie tv) - un episodio a settimana

Bumpy Johnson si trova a combattere contro le famiglie del crimine di New York per il controllo della redditizia e pericolosa "French Connection", la rete per l'eroina che va da Marsiglia al porto di New York. Con un cartello di spaccio che include boss della criminalità di altre grandi città degli Stati Uniti, Bumpy è ispirato dal messaggio di nazionalismo nero dell'amico Malcolm X. Il suo ambizioso piano dovrà superare l'opposizione non solo degli italiani, ma anche di sua moglie Mayme, della figlia Elise, del rivale Adam Clayton Powell, del procuratore Robert Morgenthau e persino dello stesso Malcolm. Ancora una volta, Godfather of Harlem racconta lo scontro tra la malavita e i diritti civili nel variopinto e tumultuoso 1964.

18 agosto: Criminal Minds: Suspect Behaviours (serie tv) - un episodio a settimana

Il premio Oscar Forest Whitaker è il protagonista di questo drama incentrato su una squadra d'elite di agenti dell'Unità di Analisi Comportamentale (BAU) dell'FBI che utilizza metodi investigativi non convenzionali e tattiche aggressive per catturare i criminali più pericolosi della nazione. Il capo dell'unità, l'agente speciale Sam Cooper, è un leader determinato ed esperto, che non ha paura di mettere in gioco la carriera per difendere le sue convinzioni. Cooper fa di tutto per evitare la burocrazia e ha scelto un gruppo eclettico di profiler per lavorare fuori dai confini di Quantico.

23 agosto: The Walking Dead (serie tv) - 1a parte stagione 11, un episodio a settimana

Nelle precedenti stagioni di The Walking Dead, i protagonisti si sono confrontati con i demoni del passato e hanno combattuto nuove minacce, con le amicizie, e le relazioni che risentono del crescente danno collaterale dell'apocalisse. Alexandria è gravemente compromessa dalla carneficina e dalla devastazione lasciata dai Sussurratori. Ora, gli abitanti cercano di rifortificare la città e di trovare sostentamento per sempre più persone. Tra questi, ci sono i sopravvissuti alla caduta del Regno e all'incendio di Hilltop; compresi Maggie e il suo nuovo gruppo, i Wardens. La situazione è difficile per tutti: le tensioni aumentano a causa degli eventi passati e l'istinto di sopravvivenza tende a prevalere sempre di più sulla collaborazione.

25 agosto: McCartney 3, 2, 1 (documentario) - serie musicale

Paul McCartney incontra il leggendario produttore Rick Rubin in un raro e approfondito faccia a faccia per discutere del suo lavoro rivoluzionario con i Beatles, dell'emblematico arena rock degli anni '70 con i Wings e dei suoi oltre 50 anni come artista solista. In questa serie composta da sei episodi che esplora la musica e la creatività in modo unico e illuminante, gli spettatori potranno unirsi a Paul e Rick per una conversazione intima sul lavoro di composizione, le influenze e le relazioni personali che hanno ispirato le canzoni iconiche che sono state la colonna sonora delle vite di tutti.

27 agosto: Gli amici delle vacanze (film) - novità Star Original

In questa commedia irriverente, i morigerati Marcus ed Emily (Lil Rel Howery, Yvonne Orji) fanno amicizia in un resort in Messico con Ron e Kyla (John Cena, Meredith Hagner), festaioli e sempre alla ricerca di nuove emozioni. Lasciandosi trasportare dal momento, la coppia solitamente rigorosa vive una settimana di divertimento disinibito e sregolatezza con i loro nuovi "amici delle vacanze". Mesi dopo la loro vacanza fuori dagli schemi, Marcus ed Emily rimangono sconvolti quando Ron e Kyla si presentano senza invito al loro matrimonio, creando il caos e dimostrando che ciò che accade in vacanza, non necessariamente rimane in vacanza.

27 agosto: Joy (film 2015)

Jennifer Lawrence è Joy, la protagonista di questo film diretto da David O. Russel che racconta la storia di una famiglia attraverso quattro generazioni. Nel corso degli eventi la giovane donna costruisce una dinastia di imprenditori e diventa una matriarca. In questa commedia emozionante e umana interpretata anche da Bradley Cooper e Robert De Niro, gli alleati diventano avversari e gli avversari diventano alleati, mentre la vita intima e l'immaginazione feroce di Joy la portano nel mondo spietato del commercio.

31 agosto: Only murders in the building (serie tv) - Star original, un episodio a settimana

Dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders in The Building segue tre estranei (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. Quando si verifica un'orribile morte nell'esclusivo palazzo dell'Upper West Side in cui vivono, i tre sospettano che si tratti di un omicidio e utilizzano la loro grande conoscenza del genere true crime per investigare. Mentre registrano un podcast per documentare il caso, i tre scoprono i segreti del palazzo, che riguardano eventi accaduti molti anni prima.

Forse, le bugie che i protagonisti si raccontano a vicenda potrebbero essere ancora più esplosive. Si rendono presto conto che il killer potrebbe nascondersi tra loro, mentre cercano di decifrare gli indizi prima che sia troppo tardi.