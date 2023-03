Elite 7, entra nel cast della cantante brasiliana Anitta, tutte le novità

Finora era stata solo una voce di corridoio ma è appena arrivata la conferma di Netflix, la cantante Anitta è ufficialmente entrata nel cast di Elite 7. Un colpaccio per questa serie che da anni si è costruita un'enorme fetta di pubblico in tutto il mondo e che continua a raccontare una storia con cui sempre più persone riescono a identificarsi. La cantante brasiliana, nota in tutti il mondo ma anche in Italia per aver collaborato con Fred De Palma nella hit Un altro ballo e Paloma si calerà nei panni di attrice per entrare a far parte di una delle serie Netflix di punta, Elite.

Ad annuciare questa new entry nel cast di Elite 7 è stato un post congiunto tra Anitta stessa e la pagina ufficiale di Netflix che ha presentato il suo personaggio così: "Una ragazza di Rio che già conoscete sta per entrare a Las Encinas. Anitta entra nel cast di Elite7". Per ora, però, non sappiamo nulla sul suo personaggio e se la cantante interpreterà se stessa o un personaggio di finzione.

Una "girl from Rio" que ya conoces está a punto de llegar a Las Encinas... @Anitta se incorpora al cast de #Élite7 ?



Uma garota do Rio que você já deve conhecer... está prestes a fazer uma entrada em Las Encinas. @Anitta está se juntando ao elenco #Élite7 ? pic.twitter.com/FfIQjoVQnS — EliteNetflix (@EliteNetflix) March 9, 2023

Elite 7, tutto quello che sappiamo finora

Ma cosa sappiamo finora su Elite 7 oltre all'ingresso nel cast della cantante brasiliana Anitta? Per ora possiamo solo immaginare quale piega prenderà la trama di questa serie nel suo settimo capitolo e ipotizzare che la serie sarà sul personaggio di Ivàn alle prese con la perdita del padre ucciso nel capitolo 6, oltre all'incidente e al fatto di essere stato lasciato dal ragazzo. Poi ci sono Sara e Raùl la cui relazione è sempre più problematica così come problematico è il rapporto tra Isadora e la famiglia di Dídac. Il resto? È tutto da scoprire.

I ritorni del cast di Elite 7

Nella settima stagione di Elite vedremo tornare Álvaro de Juana, Valentina Zenere, André Lamoglia, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig e Nadia Al Saidi. In più ci sarà il ritorno di un vecchio volto noto, Omar Ayuso che torna dopo un'assenza nel capitolo 6 della serie. Tra le new entry, oltre ad Anitta, ci sono anche Alejandro Albarracín, Gleb Abrosimov, Iván Mendes, Fernando Líndez e Mirela Balic, Maribel Verdú.

Quando esce Elite 7 su Netflix

Per ora non abbiamo ancora una data di uscita ufficiale di Elite 7 ma, considerando che la sesta stagione è uscita lo scorso 18 novembre 2022 possiamo immaginare su poter trovare i nuovi episodi della serie su Netflix tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.