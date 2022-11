Elite, un attore della serie Netflix avrebbe un flirt con Mahmood

Elite ha appena lanciato la sua sesta stagione su Netflix con nuovi episodi che hanno ampliato la trama di una delle serie più apprezzate dal pubblico. Elite, infatti, da anni indaga, sviscera e racconta le storie d'amore, d'amicizia, di tradimento, di crescita degli studenti del liceo di Las Encinas. Ma proprio in questi ultimi giorni in cui tutti impegnati a guardare i nuovi episodi di Elite 6 su Netflix è spuntato fuori un gossip che vede protagonisti un attore della serie e un noto cantante italiano. Stiamo parlando di Manu Rios, che in Elite interpreta Patrick e Mahmood, il vincitore di Sanremo 2022.

Manu Rios e Mahmood, infatti, sono stati paparazzati insieme ma, a dare manforte a quello che sembrava solo un pettegolezzo, c'è stata una foto postata su Instagram dalla star spagnola di Elite che non lascia spazio a molti dubbi. L'attore e modello, classe 1988, ha infatti postato nelle sue Instagram stories una foto di Mahmood con cui era appunto in compagnia.

I due si sarebbero conosciuti a una sfilata di moda a Manchester dove entrambi sono stati invitati come ospiti. In questa occasione sembra proprio sia scattata una simpatia tra loro che dopo questo evento hanno deciso di vedersi ancora, questa volta, non più per lavoro.

Per ora nessuno dei due ha lasciato commenti sul loro presunto flirt ma non ci resta che affidarci al tempo per vedere se darà ragione ai più maliziosi e romanticoni o agli scettici.