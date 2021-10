Elite torna su Netflix a Natale con tre nuovi episodi speciali

Elite sta per tornare su Netflix molto prima del previsto! Il teen drama spagnolo sulle avventure degli studenti della scuola di Las Encinas, debuttato con la quarta stagione sulla piattaforma di streaming lo scorso 18 giugno e confermato già per una sesta stagione, tornerà sul catalogo Netflix prima ancora dell'uscita della quinta stagione. Come? Con tre episodi speciali tutti dedicati al Natale. Si tratta di storie brevi, disponibili sul colosso dello streaming a ridosso delle festività natalizie e una di queste sarà focalizzata su un nuovo misterioso personaggio di cui non sappiamo ancora il nome. Ma entriamo più nel dettaglio per scoprire tutto quello che sappiamo finora sullo speciale natalizio di Elite.

Elite, speciale natalizio: tutto quello che sappiamo

Le tre nuove storie brevi di Elite sono ambientate durante il periodo natalizio e ognuna si focalizzerà su un alcuni personaggi della serie spagnola che ha saputo conquistare il cuore dei suoi fan in tutto il mondo. Il primo episodio seguirà la vita di Phillipe, Caye e del nuovo misterioso personaggio di Felipe, di cui non sappiamo ancora niente se non che sarà interpretato da Àlex Monner. La seconda storia, invece, riguarderà Samuel e Omar e la terza sarà tutta dedicata a Patrick, la new entry del cast di Elite interpretato da Manu Ríos.

Quando escono i nuovi episodi natalizi di Elite su Netflix

Le tre nuove storie speciali di Elite saranno pubblicate sul catalogo di Netflix il 15, 20 e 23 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.