Ellen Pompeo non ne può più di Grey's Anatomy: «La serie dovrebbe finire»

È ufficiale, Ellen Pompeo è stufa di Grey's Anatomy. Dopo diciotto lunghi anni nei panni della dottoressa Grey, l'attrice dichiara che la serie dovrebbe giungere a una conclusione. La star del medical drama creato da Shonda Rhimes, infatti, ha commentato ancora una volta il futuro della fortunatissima serie mostrando una certa insofferenza nei confronti di questa infinita estensione della trama. Secondo l'attrice, infatti, la serie avrebbe raggiunto il suo punto limite e sarebbe ora che finisse. Nonostante il suo pensiero, però, convincere tutti a far chiudere il sipario sulla serie medical più longeva della tv statunitense non sia del tutto facile considerando che il ricavo dello show è pari a un trilione di dollari.

Quando ci sarà la fine di Grey's Anatomy?

Una cosa è certa, senza Meredith Grey's Anatomy non avrebbe motivo di andare avanti, perderebbe la sua protagonista e la stessa essenza della serie ma l'attrice non sembra molto intenzionata ad andare avanti ancora a lungo. Ellen Pompeo, infatti, ha dichiarato recentemente a Insider che è da un po' che cerca di convincere tutti che Grey's Anatomy debba finire anche per rispetto nei confronti della storia che tirata per le lunghe così tanto perde il suo valore.

Mi sento come se fossi l'ingenua della situazione che continua a dire: "quale sarà la storia, cosa potremmo ancora raccontare al pubblico?" ma tutti mi dicono "cosa importa, fa un trilione di dollari".

Su questo non c'è dubbio, il guadagno dietro Grey's Anatomy raggiunge cifre non indifferenti ma a credibilità della trama e il rispetto per i fan della serie che l'hanno seguita dalla prima stagione dovrebbero venire al primo posto, anche davanti ai soldi. E questo è il pensiero di Meredith Grey.