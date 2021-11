Tutto quello che sappiamo su Elves, la nuova serie Netflix a metà tra l'horror e il fantasy

Un tocco di horror, un pizzico di fantasy e un un po' di atmosfera natalizia. Netflix sta per lanciare una nuova serie TV che mette insieme due dei generi seriali più amati dal pubblico del piccolo schermo. Con Elves, la nuova miniserie danese in sei episodi della piattaforma di streaming ideata e sceneggiata da Stefan Jaworski e con la direzione di Roni Ezra, Netflix farà avvicinare il pubblico all'atmosfera natalizia rendendola, però, un po' più cupa del solito.

Tanta attesa per un prodotto seriale che desta curiosità già dal trailer dove si vede una giovane famiglia recarsi in un villaggio rurale in Danimarca, per trascorrere più tempo insieme durante le vacanze di Natale. Non tutto, però, andrà secondo i piani e quella che doveva essere una vacanza si trasformerà in un vero e proprio incubo con lo stravolgimento dell'equilibrio della comunità di Årmandsø.

Qui il trailer ufficiale di Elves

Di cosa parla Elves e cosa aspettarci da questo nuovo titolo fantasy

Sperando di potersi riavvicinare durante le feste natalizie, una famiglia di quattro persone si reca su un'isola remota dell'arcipelago danese, ma la trova controllata da una comunità profondamente religiosa, i cui membri vivono in un delicato equilibrio insieme a feroci creature della foresta che si rivelano essere…elfi, gli esseri reali e mostruosi che hanno ispirato il folclore e i miti conosciuti da tutti. Quando la figlia dei nuovi arrivati trova un piccolo elfo e lo porta a casa, spezza inavvertitamente l'equilibrio e catapulta ogni abitante dell'isola in una lotta di vita e di morte per la fede, la famiglia e la pura sopravvivenza.

Il cast di Elves

l cast della miniserie include Sonja Steen, Milo Toke Bendix Campanale, Ann Eleonora Jørgensen, Vivelill Søgaard Holm, Rasmus Hammerich, Peder Thomas Pedersen, Lila Nobel e Lukas Løkken.

Quando esce Elves su Netflix

Sarà possibile trovare gli episodi inediti di Elves sul catalogo della piattaforma di streaming a partire da domenica 28 novembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.