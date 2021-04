Emilia Clarke entra nel cast di Secret Invasion, la nuova serie della Marvel

Emilia Clarke è ufficialmente nel cast di Secret Invasion. La nuova serie Marvel, che sarà distribuita da Disney +, si appropria di uno dei nomi più amati del mondo delle serie tv grazie al suo ruolo di Darnerys in Game of Thrones. La Clarke, dunque, affiancherà Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn nel cast della serie e secondo Variety sarebbe alle fasi finali delle trattative per l'interpretazione di uno dei ruoli principali nella serie. Secret Invastion, sarà distribuita dal serivizo di streaming Disney + e questo ruolo per l'attrice sarebbe il primo ruolo televisivo dopo la conclusione di GOT nel 2019.

Secret Invasion: cosa sappiamo sulla nuova serie Marvel

La prossima serie Marvel che debutterà sulla piattaforma di streaming Dinsey +, è basata sulla storia del crossover comic del 2008 pubblicato dalla Marvel Comics ed edito in Italia da Panini Comics nel 2009. Tra gli attori protagonisti della serie sono confermati Samuel L. Jackson nel ruolo del celebre Nick Fury e Ben Mendelsohn, che vestirà i panni del mutaforma Talos dopo Captain Marvel.

La storia è quella di una setta di Skrull, una razza aliena dell'universo Marvel che si è insinuata nella vita sulla Terra e inizia a creare scompiglio.

Oltre alle indiscrezioni sull'inserimento della Clarke nel cast della serie c'è anche quella che riguarda l'a ex star di The Crown, Olivia Colman che dovrebbe entrare anche lei nel cast di Secret Invasion ma non si sa ancora per quale ruolo. Un'altra conferma sul cast, invece, è quella di Kingsley Ben-Adir (The OA e Peaky Blinders) che vestirà i panni del cattivo principale della storia.