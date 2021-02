Emily in Paris 2: Lily Collins dà news sulla stagione 2 dopo la candidatura ai Golden Globes

Cosa si sa finora su Emily in Paris due e la sua data di uscita? Dopo la recende e inaspettata candidatura ai Golden Globes 2021 per ben due categorie: miglior serie comedy e miglior attrice protagonista in una comedy per Lily Collins, sono emerse indiscrezioni sui nuovi episodi della serie proprio dalla voce della sua protagonista. Ma entriamo più nel dettaglio.

Emily in Paris 2: cosa svela Lily Collins

La protagonista della serie è una giovane direttrice marketing americana che si trasferisce a Parigi per un nuovo capitolo lavorativo. Tra nuove amicizie, nuove abitudini e tutta l'atmosfera sognante di Parigi, Emily in Paris è diventata una delle serie più viste dell'ultimo periodo ma, ci sarà un continuo per le avventure della neo-parigina Emily? E come andrà a finire quel triangolo amoroso con Gabriel e Camille con cui si è conclusa la serie? A parlarne è la stessa attrice protagonista che, dopo la candidatura di prossimi Golden Globes 2021 dichiara che "sarebbe un po' presto per Emily chiudere qualcosa, anche perché sta ancora esplorando diverse prospettive e deve ancora trovare se stessa, e in più, bisogna scoprire come andrà a finire la connessione con Gabriel e Camille".

Emily in Paris 2: quando esce su Netflix

Quando uscità la seconda stagione di Emily in Paris? Per ora non si hanno notizie certe su quando si tornerà a girare i nuovi episodi ma senza dubbio bisognerà aspettare qualche mese. Per ora, il cast programma di tornare sul set in primavera ma bisognerà aspettare di trovare il modo di lavorare in piena sicurezza. Quindi, fan di Emily in Paris, state pronti perché molto presto ne vedrete delle belle!