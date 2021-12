Emily in Paris 3 ci sarà? Tutto quello che sappiamo finora

La sua seconda stagione è appena uscita su Netflix ma noi ci stiamo già chiedendo se Emily in Paris avrà un continuo su Netflix oppure no. Andranno avanti le avventure parigine di Emily? E come procederà la sua carriera nel mondo della moda e la sua vita amorosa? Scopriamolo insieme in questo approfondimento sulla terza stagione della comedy di Netflix che appassiona gli spettatori della piattaforma di streaming dallo scorso anno e che grazie alla sua leggerezza e romanticismo si è aggiudicata diverse candidature ai premi più prestigiosi del piccolo schermo dagli Emmy Awards ai Golden Globes.

Emily in Paris 3 ci sarà? Cosa sappiamo

Per quanto riguarda il futuro di Emily in Paris Netflix non si è ancora pronunciata. La serie creata da Darren Star per ora non è ancora stata riconfermata dalla piattaforma di streaming per un nuovo capitolo anche se il finale aperto della seconda stagione lascia presagire buone notizie per i fan di questa rom-com. Siamo certi che Netflix voglia aspettare ancora un po' prima di annunciare la conferma di una terza stagione per Emily in Paris e vedere se il capitolo 2 della serie avrà lo stesso successo del primo e ora è ancora troppo presto per saperlo.

Quando esce Emily in Paris 3 su Netflix

Per quando riguarda la possibile data di uscita di un terzo capitolo di serie, se mai dovesse esserci, potremo aspettarcelo entro la fine del 2022 o l'inizio del 2023 ma stiamo a vedere.