Emily in Paris ottiene il rinnovo per altre due stagioni. L'americana a Parigi conquista tutti

Emily in Paris sta conquistando proprio tutti, l'americana a Parigi alla ricerca dell'amore e della carriera nel mondo della moda ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori conquistandosi la fiducia di Netflix e la conferma per altre due stagioni della serie. Dopo il debutto, lo scorso 22 dicembre, del capitolo due della comedy con Lily Collins, la piattaforma di streaming non ha dovuto attendere molto prima di riconfermare la serie dato il grande successo di pubblico e il grande chiacchiericcio su abiti, amori e accessori indossati dalla protagonista di questa rom-com che fanno sempre più tendendza.

A dare l'annuncio del rinnovo per altre due stagioni è stata la stessa Netflix sui suoi profili social dove ha pubblicato un meme dove sottolinea che "in Emily in Paris uno non è mai abbastanza".

In Emily in Paris uno non è mai abbastanza: la serie è stata ufficialmente rinnovata per altre due stagioni ? pic.twitter.com/NAtmXga5th — Netflix Italia (@NetflixIT) January 10, 2022

Emily in Paris 3 e 4: di cosa parleranno le nuove stagioni

Non abbiamo informazioni particolari sulla trama delle nuove stagioni di Emily in Paris dato che la serie è appena stata rinnovata quindi gli sceneggiatori non si sono ancora messi all'opera per portare avanti la storia di questa ragazza di Chicago che si trasferisce a Parigi per sfondare nel mondo della moda e trovare l'amore. Il successo di questa storia, che punta tutto sulla sua semplicità e un bel mix di culture che non guasta mai, ha portato Emily in Paris a essere una delle serie più viste di Netflix posizionandosi nelle Top 10 di vari paesi al mondo tra cui l'Italia dove attualmente si trova al terzo posto in classifica.

Quando esce Emily in Paris 3 (e 4) su Netflix

Per ora non sappiamo ancora quando potremo tornare a vedere Lily Collins nei panni di Emily sul piccolo schermo ma possiamo immaginare che la terza stagione di Emily in Paris possa uscire tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023. La quarta? C'è ancora tempo per scoprirlo.