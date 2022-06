Emily in Paris 3: l'inizio delle riprese a Parigi e le prime anticipazioni

Arrivano le prime indiscrezioni su Emily in Paris 3, la rom-com di Netflix che ha conquistato il pubblico con la storia di un'americana a Parigi alla ricerca dell'amore e dei suoi sogni. Con Lily Collins come protagonista, questa serie è stata in grado di lasciare il segno e aggiudicarsi perfino due candidature ai Golden Globes del 2021 nella categoria "miglior serie comedy" e "miglior attrice in una serie comedy" per Lily Collins. Dopo il debutto della seconda stagione lo scorso 21 dicembre 2021, non abbiamo avuto più notizie sul suo continuo, finora.

Lily Collins, infatti, è appena volata a Parigi per iniziare le riprese della terza stagione di Emily in Paris e ha postato sui suoi profili social una foto nella capitale francese insieme alla sua collega Ashley Park (Mindy) dove ha scritto: "Riunite a Parigi, che le riprese della terza stagione abbiano inizio!".

La serie, inoltre, è già stata rinnovata anche per una quarta stagione dato il successo dei primi due capitoli.

Le anticipazioni su Emily in Paris 3

La seconda stagione di Emily in Paris aveva lasciato la protagonista davanti a due scelte decisive da fare: una sulla sua vita privata e un'altra sulla sua vita professionale. Due decisioni che avrebbero cambiato per sempre la sua vita. Da un lato c'è la possibilità di lasciare Savoir e iniziare una nuova collaborazione con Sylvie e dall'altro iniziare un rapporto a distanza con Alfie o tornare insieme a Gabriel (che, però, era tornato con la sua ex, Camille). Cosa farà Emily? Quello che sappiamo finora è che Lucien Laviscount, l'attore che interpreta Alfie, è stato promosso a membro regolare del cast di Emily in Paris 3 quindi è sicuro che lo vedremo nei nuovi episodi e chissà se sarà proprio lui la scelta amorosa di Emily o meno.

Quando esce Emily in Paris 3 su Netflix

Non abbiamo ancora notizie sulla data di uscita di Emily in Paris 3 su Netflix ma possiamo immaginare di poter trovare i nuovi episodi della serie sul catalogo della piattaforma di streaming entro la fine del 2022.