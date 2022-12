Emily in Paris 3, è uscito il trailer ufficiale. Per Emily è tempo di scelte difficili

Sogni, carriera, amore, il tutto sullo sfondo di una magica Parigi. Tutto questo è Emily in Paris, la comedy di Netflix che ha conquistato tutti fin dalla prima stagione e che adesso è giunta al suo terzo capitolo in cui i fan della serie non vedono l'ora di addentrarsi. L'americana appassionata di moda, interpretata da Lily Collins, sta per tornare sul piccolo schermo con nuove avventure ma, questa volta, dovrà affrontare scelte molto difficili nella sua vita. Cosa fare? Chi amare? Scegliere la carriera o l'amore? Seguire il cuore o la testa? Per ora vi lasciamo nel dubbio ma una cosa è certa, i nuovi episodi di Emily in Paris 3 saranno appassionanti come non mai. Ecco il trailer ufficiale della nuova stagione appena rilasciato su Netflix.

La trama di Emily in Paris 3

Un anno dopo essersi trasferita da Chicago a Parigi per il lavoro dei suoi sogni, Emily si trova a un bivio fondamentale in ogni aspetto della sua vita. Di fronte a due strade molto diverse deve scegliere esattamente a chi essere fedele (al lavoro e nella vita sentimentale), capire cosa comportano queste decisioni per il suo futuro in Francia e naturalmente continuare a vivere le avventure e i sorprendenti colpi di scena che Parigi le offre.

Quando esce Emily in Paris 3 su Netflix

I nuovi episodi di Emily in Paris 3 debutteranno sul catalogo di Netflix il prossimo 21 dicembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.