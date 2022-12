Emily in Paris 4 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Se avete già finito di vedere Emily in Paris 3 e state già pensando se ci sarà o meno un futuro per questa apprezzatissima serie Netflix, state tranquilli, Emily in Paris 4 ci sarà. La serie con Lily Collins, infatti, è stata già rinnovata per il suo quarto capitolo ancora prima del debutto del terzo. Sembra proprio che la piattaforma di streaming sia ben consapevole del grande successo e del grande potenziale che questa rom-com mezza francese e mezza americana ha. Emily in Paris, infatti, è amata da tutti e il nuovo capitolo della serie non ha fatto che confermare la grande qualità di questo prodotto che fa della sua semplicità il suo valore vincente. Ma cosa dobbiamo aspettarci da Emily in Paris 4 e quando debutteranno i nuovi episodi su Netflix? Scopriamolo insieme.

Emily in Paris 4, cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Emily in Paris 3 si è conclusa con un bel po' di colpi di scena (SPOILER). Camille è incinta di Gabriel e lo ha mollato sull'altare perché innamorata di una donna, Sofia. Lui ha ammesso di provare ancora sentimenti per Emily ma le ha anche confessato che sta per diventare papà quindi questo complica tutto. Emily è stata mollata da Alfie, Mindy ha un nuovo fidanzato e sta per debuttare all'Eurovision insieme al suo ex. Julien vuole licenziarsi e Gabiel sta per ottenere una stella Michelin. Tanti spunti per nuove avventure da raccontare nel quarto capitolo di Emily in Paris. Nella nuova stagione, infatti, sicuramente vedremo come si svilupperà il rapporto tra Emily e Gabriel e se finiranno con lo stare insieme oppure no. Vedremo cosa accadrà con la gravidanza di Camille e se Julian lascerà o no l'agenzia di marketing di Sylvie. Potrebbero anche arrivare nuovi personaggi come un nuovo fidanzato di Emily ed è plausibile anche il ritorno di Madeline, grande protagonista della terza stagione della serie. Ma per ora, queste, sono solo supposizioni.

Emily in Paris 4, quando uscirà su Netflix

Per ora è impossibile sapere la data di uscita esatta di Emily in Paris 4 ma possiamo immaginare di poter vedere il nuovo capitolo della serie Netflix tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.