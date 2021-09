Claire Foy vince un Emmy per un'apparizione di 1 minuto e 49 secondi in The Crown 4

La 73ª edizione della cerimonia di premiazione dei Primetime Emmy Awards si terrà all’Event Deck di Los Angeles il 19 settembre 2021. Ma nel fine settimana sono stati assegnati i Creative Arts Emmy Awards, premi 'tecnici' e 'minori' storicamente consegnati anticipatamente per non ingolfare la serata ufficiale con un centinaio di premiazioni.

Il caso Claire Foy

Tra gli Emmy già assegnati ce n'è uno che ha fatto clamore. Claire Foy ha infatti vinto un Emmy come Guest Actress nella quarta stagione di The Crown. Peccato che l'attrice inglese appaia sul piccolo schermo negli abiti della Regina Elisabetta II per 1 minuto e 49 secondi. 109 secondi per vincere l'Oscar per la tv. In precedenza Claire aveva vinto l'Emmy come miglior attrice protagonista in una serie drammatica per The Crown nel lontano 2018, quando ammaliò al mondo con la sua Regina, da protagonista assoluta. Nella stagione 4 è Olivia Colman ad indossare gli abiti di Elisabetta II, ma nell'ottavo episodio, "48:1", c'è un breve flashback in cui Claire torna nei panni della Regina, seduta, mentre legge un discorso alla radio. Se la sua voce fuori campo copre 4 minuti e 36 secondi, il suo volto appare per 109 secondi. Troppo pochi, a detta di molti, per giustificare un Emmy. Critiche aspre sono piovute sui giurati, che evidentemente votano in funzione della popolarità del nome sulla scheda, mentre altri hanno chiesto un nuovo regolamento, che preveda una quantità minima di tempo sullo schermo per risultare idonei. C'è da dire che è proprio la categoria specifica ad accogliere brevi apparizioni, ogni anno, proprio perché dedicata alle 'guest star'.

Brevi minutaggi da Oscar

In realtà anche al Cinema si sono visti premi Oscar con minutaggi incredibilmente ridotti. Nel 1999 Judi Dench vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista grazie a Shakespeare in Love, dopo aver interpretato Elisabetta I d'Inghilterra per appena otto minuti di film. Anthony Hopkins conquistò l'Oscar come miglior attore protagonista ne Il Silenzio degli Innocenti con 'appena' 25 minuti sullo schermo. Ma nessuno ha mai eguagliato Beatrice Straight, che nel 1977 vinse l'Oscar come miglior attrice non protagonista in Quinto Potere con solo 5 minuti e 40 secondi di recitazione.