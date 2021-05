Enlightened, per la prima volta in Italia la serie tv interpretata da Laura Dern

Laura Dern è una delle attrici statunitensi più acclamate negli ultimi anni: il pubblico di Sky Atlantic ha avuto modo di apprezzarla in due serie tv che hanno fatto la storia recente del piccolo schermo come "Twin Peaks - La serie evento" e "Big Little Lies". Nel 2011 la Dern è protagonista assoluta di "Enlightened - La nuova me", una serie tv ancora oggi inedita in Italia.

Grazie a Sky Atlantic le prime due stagioni, doppiate in italiano, saranno disponibili da mercoledì 12 maggio in italiano on demand e in streaming su Now. Creata da Mike White, la serie aveva segnato il ritorno di Laura Dern in televisione, aprendole la strada per i grandi ruoli che le sono valsi premi e riconoscimenti internazionali negli anni successivi. I primi cinque episodi della serie saranno disponibili da mercoledì 12 maggio, mentre i restanti cinque andranno in onda mercoledì 19, sempre in prima serata. La seconda (e ultima) stagione sarà disponibile dalla settimana successiva: mercoledì 26 maggio quando saranno trasmessi i primi quattro episodi, mentre il 2 giugno andrà in onda il finale di stagione. Nevrosi, drammi e risate in una grande storia da riscoprire.

La trama

Al centro della serie le vicissitudini della quarantenne Amy Jellicoe, una responsabile acquisti di successo per una grossa multinazionale, la Abaddonn Industries, che a un certo punto della sua vita - dopo un divorzio sofferto e dopo una serie di altri non proprio piacevoli eventi - raggiunge il limite e, per usare un termine colloquiale ma che rende bene l'idea, sbrocca in ufficio dopo aver scoperto di essere stata demansionata dal suo superiore, Damon, col quale ha avuto una liaison. Mollata ogni cosa in sospeso - anche Krista, la sua assistente personale - Amy, che ormai è arrivata in fondo a una spirale di autodistruzione, se ne va due mesi alle Hawaii per un ritiro spirituale post esaurimento nervoso, un illuminante rehab per l'anima che dovrebbe aiutarla a rimettersi in sesto, a gestire la rabbia e la frustrazione, e ad affrontare la vita con un nuovo approccio improntato alla positività e alla serenità. Va tutto alla grande, fino a quando non arriva il momento di rientrare in California. Nel cast, al fianco di Laura Dern, Luke Wilson è Levi Callow, l'ex marito di Amy, nonché il suo primo e unico grande amore. Diane Ladd, madre di Laura Dern nella vita reale, sarà Helen Jellicoe, la madre di Amy in una divertente sovrapposizione tra realtà e funzione.