Cabinet of curiosities è la nuova serie antologica nata dalla mente di Guillermo del Toro che ha fatto il suo debutto su Netflix con otto storie di terrore e fantasia, otto racconti brillanti e spaventosi che il regista messicano ha collezionato per regalare al pubblico un'esperienza nuova a metà tra il distopico e l'horror dando vita ai mostri e ai personaggi che hanno abitato la sua mente per diverso tempo. Ogni episodio è diretto da un regista diverso, scelto personalmente da Guillermo del Toro ed è in grado di far tuffare lo spettatore in un diverso tema esistenziale. Ma, tra tutti questi otto episodi, ce ne sono alcuni che spiccano più di altri per la loro bellezza e originalità, ecco allora quali sono gli episodi più belli di Cabinet of curiosities da vedere assolutamente su Netflix.

Episodio n. 4: The Outside (Ana Lily Amirpour)

L'episodio più bello di tutta la serie è, senza alcun dubbio, The Outside, un episodio diretto dalla regista Ana Lily Amirpour che racconta, con estrema originalità, una storia dove l'apparenza prende il sopravvento sulla realtà al punto da trasformare anche la persona più dolce e amorevole del mondo in una donna senz'anima. A stupire di più di questo episodio è il suo saper tenere incollati allo schermo fin dal primo minuto e il suo saper toccare un tema delicatissimo e super contemporaneo come l'estetica e le insicurezze femminili mescolandolo con un pizzico di horror e un pizzico di fantasy. La storia è quella di una donna che si vede brutta e si sente esclusa dalle sue colleghe e da tutte le altre donne che la circondano. Lei, però, ha un marito che la ama, una casa accogliente e una grande passione per la tassidermia. In teoria, quindi, non dovrebbe mancarle niente ma non riesce a vedere il bello della sua vita perché ossessionata da ciò che non ha, un bel viso. Una notte, la donna, viene manipolata da una pubblicità sulla tv a comprare una particolare crema che, a detta del venditore, l'avrebbe trasformata in una donna bellissima e inizia a usarla e abusarne anche se questo prodotto le provocava reazioni avverse sul volto. L'unica cosa da fare, però, era fidarsi della crema, nonostante il bruciore e così, la donna, diventa ossessionata da questo prodotto di bellezza che a un certo punto prende vita diventando una persona vera e propria. Come finisce la storia? Meglio non rovinare la sorpresa ma una cosa è certa, la morale che ne viene fuori vi resterà impressa molto a lungo.

Episodio n. 6: Dreams in the Witch House (Catherine Hardwick)

Altro episodio da non perdere della nuova serie Netflix di Guillermo del Toro è il sesto, Dreams in the Witch House, un racconto da brivido sul tema della morte e dell'aldilà. Oltre al fatto di avere come protagonista Rupert Grint, noto a tutti come Ron di Harry Potter, questa storia colpisce per il suo forte impatto emotivo. Un ragazzino perde sua sorella gemella quando era solo una bambina e non riesce mai a superare la sua morte. Da grande talento del pianoforte che era diventa ossessionato dal misticismo per cercare di incontrarla ancora una volta dato che, nel momento del trapasso, lui vide la sorella trasformarsi in fantasma e venire inghiottita da un vortice. Così, da grande, riesce a trovare il modo per finire nel luogo dove dimorano le anime perse dopo la morte e si troverà faccia a faccia con la morte e con scelte difficilissime da fare, soprattutto dopo essere riuscito a riportare sua sorella nel mondo dei vivi. Anche in questo episodio, di cui non roviniamo il finale, sono tantissimi i temi trattati da cui lasciarsi ispirare, dall'accettazione della morte al valore stesso della vita, spesso sprecata nel momento in cui la si ha tra le mani.