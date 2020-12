Equinox: tutto sul nuovo e promettente thriller danese di Netflix

Dal cast alla trama, fino a passare per la data di uscita: ecco cosa aspettarci sulla nuova serie tv della piattaforma streaming

Fan di Dark o amanti del soprannaturale? Attenzione perché Netflix ha annunciato l'arrivo di una nuova serie tv dai toni misteriori che si prospetta davvero interessante. È Equinox, il nuovo thriller danese che nasce dal riadattemento televisivo di un podcast di successo, "Equinox 1985", e che sembra pronto a conquistare anche il grande pubblico della piattaforma di streaming più diffusa al mondo. L'adattamento tv di questa serie, che vuole far riflettere sulla relazione tra libero arbitrio e destino, è stato curato e scritto da Tea Lindeburg, mentre la produzione è di Piv Bernth.

La trama

Equinox è una serie che punta tutto sulla rappresentazione della differenza tra realtà e immaginazione e lo fa raccontando la storia di Anna, una ragazzina di 10 anni che nel 1999 perde misteriosamente tutti i compagni di classe insieme a una persona a cui è molto legata. Il mistero dietro questa storia è fitto al punto che il caso viene subito chiuso ma la ragazza inizia ad avere visioni e sogni sull'evento che la tormentano. Dopo un salto temporale che la porta ai giorni nostri, Anna, nel 2020 vive una vita trnaquilla finché non torna ad avere di nuovo incubi spaventosi e, decide, di cercare di capire la verità su ciò che è accaduto in passato facendo riemergere, così, ricordi d'infanzia e segreti oscuri di cui neanche lei era a conoscenza.

Data di uscita

Equinox approderà nel catalogo della piattaforma di streaming il 30 dicembre con sei episodi in totale da guardare tutti d'un fiato, anche in attesa del nuovo anno. Attenzione, però, perché la serie non adatti a un pubblico di minori.