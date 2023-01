Su Netflix arriva Eric, un nuovo thriller con Benedict Cumberbatch sulla New York degli anni '80

Netflix sta collaborando con la stimata drammaturga e premio Emmy Abi Morgan per sviluppare una nuova serie che viene descritta, dalla stessa piattaforma di streaming, come un thriller teso e sorprendente ambientato nella New York degli anni Ottanta. Ideata e scritta da Morgan, la serie, già annunciata da Netflix UK nel novembre del 2021, avrà come protagonista uno degli attori più richiesti dell'ultimo decennio, Benedict Cumberbatch e sarà prodotta da Sister, la casa di produttrice dietro il pluripremiato Cernobyl della HBO e Little Chick Productions. Ma cosa sappiamo finora su Eric e quando potremo trovare i nuovi episodi della serie su Netflix? Scopriamolo insieme.

Di cosa parla Eric

Quando Edgar, un ragazzino, scompare nella Manhattan degli anni '80, suo padre Vincent, un burattinaio del più importante programma televisivo per bambini d'America, distrutto dal dolore, trova conforto nell'amicizia con Eric, il mostro che vive sotto il letto di Edgar. Nel tentativo di scoprire la verità sulla scomparsa di Edgar, Vincent è costretto ad addentrarsi nelle ombre oscure di una città piena di corruzione per scoprire che i veri mostri vivono molto più vicino a casa. Sullo sfondo dell'epidemia di AIDS degli anni '80, il detective Ledroit, incaricato di scoprire la corruzione interna alla polizia di New York, si trova coinvolto nella ricerca di Edgar, mentre in privato fa i conti con i propri segreti.

Chi c'è nel cast di Eric?

A gennaio 2023, sono stati confermati solo due membri del cast. Il primo è Benedict Cumberbatch che interpreterà il ruolo di Vincent Sullivan. Ad oggi, Cumberbatch ha recitato in 3 progetti per Netflix e sarà anche protagonista dell'imminente adattamento di La meravigliosa storia di Henry Sugar di Roald Dahl, realizzato dal regista Wes Anderson. Il secondo nome già noto del cast di Eric è Donald Sage Mackay nel ruolo di Jerry.

Quando esce Eric su Netflix

Per ora non abbiamo ancora a disposizione una data ufficiale di uscita di Eric su Netflix ma sappiamo che le riprese sono iniziate il 5 dicembre 2022 e hanno convolto le città Budapest e New York. La serie dovrebbe finire di essere girata ad aprile 2023, quindi, possiamo immaginare che questo thriller accattivante debutterà sul catalogo della piattaforma di streaming tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.