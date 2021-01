Euphoria, diffuso il trailer del secondo episodio speciale

"F*** Anyone Who's Not A Sea Blob": è questo il titolo del secondo episodio speciale di "Euphoria", acclamata serie Hbo che andrà in onda in anteprima assoluta negli Usa venerdì 22 gennaio su Hbo Max, mentre in Italia sarà trasmessa da Sky Atlantic la notte tra il 24 e il 25 alle 3, in contemporanea con l'America (replica alle ore 23 del 25 gennaio. La prima stagione e il primo episodio speciale sono disponibili on demand e in streaming su Now TV).

In queste ore è stato diffuso il trailer ufficiale del secondo episodio speciale, incentrato sul personaggio di Jules, interpretata da Hunter Schafer, qui non solo attrice, ma anche come co-produttrice esecutiva e co-autrice dell'episodio al fianco di Sam Levinson. Un coinvolgimento totale per la giovane star che, in una recente intervista a EW ha dichiarato: «Sono stata molto incazzata con Jules per quello che ha fatto. Non molli la tua amica/fidanzata da sola in stazione all'una di notte. Allo stesso tempo, però, ha diciassette anni ed è passata attraverso cose piuttosto forti, per questo motivo ha bisogno di staccare. So bene come si sia sentita. Si è sentita bloccata, incastrata, e Nate [Jacob Elordi] l'ha manipolata e costretta a commettere un reato. In più Rue la stava soffocando. Era troppo».

L'episodio segue Jules durante le sue vacanze di Natale dopo gli eventi che si svolgono nella prima stagione. Prodotto nel rispetto delle linee guida anti Covid, l'episodio avrà un tono molto più riflessivo rispetto alla prima stagione di Euphoria. Jules guarda alla sua relazione con Rue sotto una nuova luce in una dimensione intima ma allo stesso tempo molto profonda che riaccende i riflettori su una delle serie più importanti degli ultimi anni. Dal trailer una cosa è chiarissima: non spetta Jules salvare Rue, e non solo perché lei stessa ha un bel po' di questioni personali irrisolte, ma anche perché, soprattutto, soltanto Rue può salvare veramente sé stessa.