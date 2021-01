Euphoria, Jules sarà la protagonista del secondo episodio speciale

Dopo il primo, intenso episodio incentrato su Rue (Zendaya), "Euphoria" torna in onda con una nuova puntata speciale per la gioia dei fan, Italia compresa. La puntata sarà dedicata al personaggio di Jules (interpretata da Hunter Schafer). L'appuntamento è per la notte tra il 24 e il 25 gennaio, alle ore 3.00, ovviamente su Sky Atlantic e in contemporanea con l'America dove la serie va in onda su Hbo.

A dare l'annuncio su Instagram è stata proprio Hunter Schafer con un post che ha fatto impazzire di felicità i fan. I due episodi speciali servono a collegare la prima con la seconda stagione di "Euphoria". Rue (Zendaya) ha catalizzato in maniera sublime l'attenzione sugli sviluppi della sua relazione con Jules in una lunga conversazione durante la Vigilia di Natale sulle note delle musiche di Labrinth. La versione di Jules completerà questa fase di transizione, come ci era stato già fatto intendere a un certo punto durante il lungo e intenso dialogo tra i personaggi di Colman Domingo (Ali, lo sponsor di Rue) e Zendaya. Ogni medaglia ha due facce, e il rapporto tra le due protagoniste della serie non fa certo eccezione.

"F--- Anyone Who's Not A Sea Blob" è il titolo del nuovo episodio. Schafer, l'interprete di Jules, figurerà non solo come attrice, ma anche come co-produttrice esecutiva e co-autrice al fianco di Sam Levinson. E' dunque (quasi) tempo di entrare dentro il cuore e la mente della bionda co-protagonista che, durante le vacanze di Natale, si ritrova a riflettere su quanto successo nell'ultimo, incasinatissimo anno della sua incasinatissima vita. Come ben ricorderanno i fan di Euphoria, nel finale della prima stagione la piccola Bennet, terrorizzata all'idea di perdere la sua amata, a quanto pare innamorata anche di un'altra, Anna, le propone di fuggire insieme a New York in treno. Rue, però, va in panico, e rimane inchiodata al marciapiede del binario, ritrovandosi col cuore spezzato quando Jules parte comunque senza di lei, cosa che la fa ricadere nella dipendenza. Vincitrice del premio Emmy 2020 per la Miglior interpretazione femminile a Zendaya, "Euphoria" si conferma come una delle migliori serie tv in circolazione, capace di guardare in maniera unica al mondo dei giovani in un mix di trasgressione e problematicità da cui è impossibile uscirne indifferenti».