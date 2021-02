Eve Hewson: chi è la protagonista di Dietro i suoi occhi, la nuova miniserie Netlix di cui tutti parlano

Chi è Eve Hewson, l'attrice della nuova miniserie di Netflix, Dietro i suoi occhi, di cui tutti stanno parlando? Beh, è niente meno che la figlia di Bono degli U2! Oltre ad avere un padre d'eccezione, però, la Hewson ha saputo farsi strada nel mondo della recitazione grazie alla sua bravura e, se oggi la vediamo protagonista di una serie tv, uscita il 17 febbraio sulla piattaforma di streaming, e che sta conquistando tutti in pochissimo tempo, in realtà la sua carriera è già segnata da titoli di successo sul piccolo e grande schermo. Ma facciamo un passo indietro e andiamo a scorprie tutto sulla vita e la carriera di questa ragazza che si sta imponendo sempre di più nel mondo della recitazione.

Eve Hewson: vita e carriera della protagonista di Dietro i suoi occhi

Classe 1991 e all'anagrafe Memphis Eve Sunny Day Hewson è un'attrice irlandese, nata a dublino il 7 luglio, e figlia del colosso dela musica Bono degli U2. La carriere dell'attrice è iniziata fin da piccola con l'apparizione nel video del concerto live degli U2 nel 2002 Go Home - Live from Slane castle Ireland anche se il suo primo ruolo di attrice è del 2005 a fianco della sorella più grande Jordan in un corto di Erica Dunton chiamato Lost and Found dove compare, però, con lo pseudonimo di Brenda M. Stankard. Avrà parte a orma's blind date, un altro cortometraggio del 2008 con lo pseudonimo di Eve Hewston con cui la conosciamo oggi e nello stesso anno reciterà nel lungometraggio The 27 Club. Tra le altre sue apparizioni tv c'è anche quella nel video musicale di For the First Time dei The Script a cui segue uno dei suoi ruoli più importanti sul grande schermo, quello di Mary in This Must Be The Place di Paolo Sorrentino dove recita al fianco di Sean Penn e ruolo con il quale vince un David di Donatello. Nel 2013 recita in Blood Ties del regista francese Guillaume Canet e nel 2021 è protagonista della miniserie Netflix Dietro i suoi occhi, già un grande successo a pochi giorni dalla pubblicazione.

Nella vita privata, la Hewson è stata insieme a due attori del piccolo schermo molto noti al pubblico. Il primo ragazzo ufficiale è stato l'attore che ha interpretato Nathan in One Tree Hill, James Lafferty e, in seguito, la Hewson si è unita sentimentalmente a Max Minghella, famoso per il suo ruolo di Nick in The Handmaid's Tale.

Eve Hewson: Filmografia

Cinema

The 27 Club, regia di Erica Dunton (2008)

This Must Be the Place, regia di Paolo Sorrentino (2011)

Blood Ties - La legge del sangue (Blood Ties), regia di Guillaume Canet (2013)

Non dico altro (Enough Said), regia di Nicole Holofcener (2013)

Il ponte delle spie (Bridge of Spies), regia di Steven Spielberg (2015)

Papillon, regia di Michael Noer (2017)

Robin Hood - L'origine della leggenda (Robin Hood), regia di Otto Bathurst (2018)

Tesla, regia di Michael Almereyda (2020)

Televisione