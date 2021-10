Fairfax è la nuova serie animata per adulti di Prime Video: il trailer e le cose da sapere

Dopo il successo di Invincible a inizio anno, Amazon Prime Video lancia una nuova serie tv animata originale per adulti, Fairfax. È stata appena presentata da Amazon, che ha difffuso il trailer e le informazioni riguardanti la produzione, i personaggi e la storia.

Quando esce Fairfax su Prime Video

Tutti gli otto episodi di Fairfax saranno disponibili dal 29 ottobre in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.

Di cosa parla Fairfax

La serie, che nella versione originale ha le voci di Skyler Gisondo, Kiersey Clemons, Peter Kim, e Jaboukie Young-White, segue quattro migliori amici delle scuole medie alla continua ricerca di popolarità su Fairfax Avenue a Los Angeles, il cuore pulsante della cultura hypebeast.

Questa serie racconta la storia sempre attuale di un gruppo di ragazzi che si sforzano di essere più cool di quello che sono, il tentativo di adattarsi ma allo stesso tempo distinguersi, e quel che si prova ad aspettare in fila per un paio di scarpe da ginnastica che non si riuscirà mai a rimediare.

Il voice cast di Fairfax include fra le guest star anche Pamela Adlon, Jeff Bottoms, Yvette Nicole Brown, Rob Delaney, Zoey Deutch, Colton Dunn, John Leguizamo, Camila Mendes, Larry Owens, Linda Park, Billy Porter, Ben Schwartz, Tim Simons, e JB Smoove, oltre a molti altri.

La serie è creata da Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum e Teddy Riley, amici di lunga data, i quali sono anche executive producer. Altri executive producer sono Jon Zimelis e Jason U. Nadler di Serious Business (@midnight); Peter A. Knight (Bojack Horseman); e Chris Prynoski, Ben Kalina e Antonio Cannobio per Titmouse (Big Mouth). L'artista Somehoodlum, che ha disegnato i personaggi per la serie, è consulting producer insieme al marchio di abbigliamento e media brand Pizzaslime.

I personaggi e le voci originali di Fairfax

Skyler Gisondo dà la voce a Dale, un ragazzino originario dell'Oregon, serio, amante della natura e appena arrivato a Los Angeles. Ama suo padre e il suo marsupio, e con i pantaloncini cargo e i suoi scarponi da trekking è involontariamente testimonial della tendenza normcore.

Kiersey Clemons dà la voce a Derica, un'aspirante modella-attivista determinata a salvare il pianeta con stile.

Peter Kim dà la voce a Benny, un esperto sneakerhead (collezionista di scarpe) in missione per ottenere popolarità, che suona il violoncello e porta a spasso il cane.

Jaboukie Young-White dà la voce a Truman, un autoproclamatosi auteur di cinema d'autore e un casanova in erba.

Il trailer ufficiale di Fairfax

Il trailer in lingua originale con sottotitoli in italiano è stato pubblicato su YouTube. Avvertenza: anche il trailer è consigliato a un pubblico di soli adulti...