Per chi è già in crisi di astinenza da WandaVision, venerdì inizia "The Falcon and the Winter Soldier"

Venerdì 19 marzo esce la seconda serie tv originale Marvel, ovvero "The Falcon and the Winter Soldier", che sarà disponibile per tutti gli abbonati a Disney+, con un episodio a settimana (per un totale di sei episodi).

The Falcon and the Winter Soldier cercherà di cavalcare il successo ottenuto da WandaVision, la prima serie che ha espanso il MCU e che soprattutto ha ottenuto un enorme successo, riuscendo negli USA a superare nella classifica dei contenuti più visti in streaming anche Bridgerton di Shonda Rhimes.

Il trailer finale di The Falcon and the Winter Soldier

Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi vede protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez. The Falcon and The Winter Soldier debutta venerdì 19 marzo 2021 su Disney+.

Disney+ ha rilasciato nelle scorse ore un nuovo trailer della serie originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, facendo crescere l’attesa per il suo debutto sulla piattaforma streaming.

Tutti gli occhi sono puntati sullo scudo di Capitan America, mentre Sam Wilson, alias The Falcon, e Bucky Barnes, alias The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno), a causa di una nuova minaccia globale, si trovano coinvolti in una missione inaspettata che potrebbe colpirli molto da vicino. Decidono così di fare squadra, o meglio, di lavorare insieme.

"Sembra appartenere a qualcun altro" dice Falcon (interpretato da Anthony Mackie) parlando dello scudo a lungo appartenuto a Steve Rogers, che l'ha consegnato a Sam. Una premessa importante, come sottolineato da Entertainment Weekly e come intuiscono i fan della grande saga dei supereroi Marvel.

Dove ripassare la storia di Falcon e Bucky

Per chi invece non sa o non ricorda come ha fatto Sam a diventare Falcon, o quando è stata guarita la mente di Bucky, o ancora cosa ha spinto Sharon a nascondersi, su Disney+ è disponibile la serie Marvel Studios Legends, grazie a cui è possibile rivivere i viaggi dei personaggi di The Falcon and The Winter Soldier (e non solo), prima del lancio della serie. Gli episodi “Falcon” e “Il Soldato d’Inverno”, in particolare, hanno debuttato venerdì 5 marzo, mentregli episodi “Zemo” e “Sharon Carter” sono arrivati venerdì 12 marzo sulla piattaforma streaming.

In The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios, Sam Wilson / Falcon e Bucky Barnes / The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno), che si sono riuniti nei momenti finali di Avengers: Endgame, si alleano in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza.