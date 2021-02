Dopo WandaVision una nuova serie tv Marvel su Disney+: è "The Falcon and the Winter Soldier".

Dal 19 marzo 2021 sarà disponibile su Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, nuova serie tv che porta avanti l'espansione del Marvel Cinematic Universe, dopo l'avvio della cosiddetta fase 4 MCU iniziata con WandaVision.

Il trailer ufficiale di The Falcon and The Winter Soldier

Il trailer della nuova serie dei Marvel Studios è stato diffuso la scorsa notte, in occasione del SuperBowl. Ecco la versione originale e quella doppiata in italiano della clip

The Falcon and the Winter Soldier: la trama e il cast della miniserie

La serie, o meglio la mini serie visto che The Falcon and the Winter Soldier è composta da soli 6 episodi, ha come protagonisti due personaggi: Sam Wilson, ovvero The Falcon, e Bucky Barnes, cioè The Winter Soldier.

La coppia, che si è riunita nei momenti finali di Avengers: Endgame, si allea in un’avventura globale che mette alla prova le loro capacità e anche la loro pazienza.

The Falcon and The Winter Soldier dei Marvel Studios ha come protagonisti Anthony Mackie nel ruolo di The Falcon e Sebastian Stan nel ruolo di The Winter Soldier. Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie vede nel cast anche Daniel Brühl nei panni di Zemo, Emily VanCamp nei panni di Sharon Carter e Wyatt Russell in quelli di John Walker.

Ripasso dei personaggi Falcon e Winter Soldier

Per fare un brevissimo ripasso dei due protagonisti della nuova serie tv Marvel, ricordiamo che entrambi sono stati in passato gli aiutanti di Steve Rogers, ovvero di Capitan America, ed entrambi sono stati temporanemanete i suoi sostituti nel ruolo proprio di Capitan America. Inoltre, entrambi hanno un passato a tinte fosche.

Samuel Thomas Wilson era figlio di un reverendo, ma dopo la violenta morte del padre prima e della madre poi, aveva abbandonato i suoi buoni propositi per entrare in una banda di criminali. Fin dall'infanzia Sam era interessato allo studio degli uccelli, ma questa passione ha una svolta sull'Isola degli Esuli, dove addestra un falcone con cui poi avviene un processo di fusione per opera del Teschio Rosso, che vuole così creare un nemico in grado di uccidere Capitan America. Da qui Falcon acquisisice il potere di comunicare con i volatili, e poi di volare grazie all'uso di ali artificiali regalategli da un altro supereroe afroamericano, Black Panther.

James Buchanan "Bucky" Barnes, invece, è figlio di un ex soldato degli Stati Uniti, morto quando lui è al suo seguito in alcune basi. Convince i militarli ad addestrarlo, e nella seconda guerra mondiale (Bucky è nato nel 1917) diventa la scorta di Steve Rogers, che scopre essere Capitan America e di cui diventa amico.

Alla fine della seconda guerra mondiale Bucky ha un incidente aereo e scompare, per essere ritrovato tempo dopo dal generale sovietico Karpov, che lo addestra rendendolo un soldato invincibile e gli fa un lavaggio nel cervello trasformandolo in un'arma letale al servizio del KGB. Bucky, che a questo punto viene battezzato "Soldato d'inverno" viene richiamato in vita solo per il tempo delle missioni e poi nuovamente ibernato, per questo vive solo pochi anni fino al 1988, quando dopo una serie di avventure riacquisisce piena memoria del passato e torna ad aiutare Capitan America, fino a sostituirlo brevemente quando questi viene creduto morto, per restituirgli poi scudo e uniforme al suo ritorno in scena.

In Avengers: Infinity War i due combattono fianco a fianco, ma alla fine si dissolvono nel nulla insieme a molti altri eroi sterminati da Thanos. Ricmpaiono in Endgame, dove sono ancora una volta fianco a fianco. E nel finale, un invecchiato Rogers cede lo scudo proprio a Falcon.

Legami tra WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier

Non si sa ancora molto delle vicende della nuova serie tv Marvel, quindi non possiamo escludere che prima o poi incroci la strada con l'altra serie "sorella", WandaVision.

Però è utile ricordare che Falcon ha già avuto a che fare con Wanda "Scarlet" Maximoff, quando questa impazzisce e cambia la personalità dei suoi compagni: Falcon diventa così molto violento, e pur portando a termine la missione per combattere gli anti-Cap, preso dal senso di colpa si allontana dal suo amico e mentore.

Bucky e Sam, inoltre, hanno avuto un rapporto ravvicinato con Visione, loro alleato nella missione per ritrovare Rogers, rapito dal Teschio Rosso.