Netflix mostra il nuovo volto della famiglia Addams

"Dite ciao alla famiglia Addams di Netflix". È così che la piattaforma di streaming e Tim Burton presentano la loro nuova versione della famiglia Addams. Con un post sui profili social di Netflix, infatti, è stata mostrata la prima foto della nuova serie Mercoledì, a cura di Tim Burton, che racconterà la storia di questo personaggio in un dramedy di formazione che girerà attorno ai suoi anni da studentessa della Nevermore Academy. Scritta dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar e prodotta sempre dagli stessi insieme a Burton, questa serie è tra le più attese dell'autunno 2023. Ma entiramo più nel dettaglio per scoprire cosa sappiamo su Mercoledì.

Qui il teaser di Mercoledì

Mercoledì: la trama

La serie è un giallo con toni investigativi e soprannaturali che ripercorre gli anni di Mercoledì Addams come studentessa presso la Nevermore Academy, descrivendo i tentativi di controllare i suoi poteri paranormali, di sventare una mostruosa serie di omicidi che terrorizzano la comunità locale e di risolvere il mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, tutto ciò mentre esplora le nuove e complicate relazioni alla Nevermore.

Chi c'è nel cast di Mercoledì

Nel casti di Mercoledì ci sono Jenna Ortega nei panni di Mercoledì Addams, Catherine Zeta-Jones come Morticia, Luis Guzmán in quelli di Gomez, Isaac Ordonez come Pugsley Addams. Completano il cast Victor Dorobantu come Mano, George Burcea nei panni del maggiordomo Lurch, Gwendoline Christie che sarà la preside della Nevermore Academy, Larissa Weems, Thora Birch come responsabile del dormitorio Tamara Novak e Cristina Ricci in un ruolo ancora misterioso.

Quando esce Mercoledì su Netflix

Per ora non si sa ancora quando uscirà Mercoledì su Netflix ma sappiamo che il suo debutto sarà entro la fine del 2022.