Fate: The Winx Saga torna su Netflix. Cosa aspettarsi dalla seconda stagione

Manca solo un giorno al debutto della nuova stagione di Fate: The Winx Saga, la serie Netflix che ha fatto tornare in vita le fatine magiche, protagoniste dell'omonimo cartone, create dalla mente e dalla penna di Iginio Straffi. Dopo il successo della prima stagione, la serie Netflix ideata dal creatore di The Vampire Diaries torna con otto nuovi episodi raccontando un viaggio di formazione di cinque fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell'Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano. Le giovani ragazze dovranno affrontare nuovi problemi legati alla loro età, nuovi amori, gelosie e imparare a gestire dei poteri più grandi di loro.

Qui il trailer di Fate: The Winx Saga 2

La trama della seconda stagione

La scuola è ricominciata sotto l'occhio severo della ex preside di Alfea, Rosalind. I Bruciati non ci sono più, la Dowling è "scomparsa" e Silva è stato imprigionato per tradimento: rispetto all'anno precedente Alfea ha più magia, più amori e più volti nuovi. Quando però le fate cominciano a sparire nel cuore della notte, Bloom e le sue compagne scoprono una pericolosa minaccia in agguato nelle tenebre, dovranno fermarla a tutti i costi prima che sconvolga l'Oltre Mondo.

Quando esce Fate: The Winx Saga 2 su Netflix

Le nuove puntate della seonda stagione di Fate: The Winx Saga debutteranno sul catalogo della piattaforma di streaming a partire dal 16 settembre in tutti i Paesi in cui è attivo il servizio.