Fate: The Winx Saga 3 ci sarà? Ecco cosa sappiamo finora

Ha appena fatto il suo debutto su Netflix con 7 nuovi e appassionanti episodi che hanno raccontato la storia di sei fate che frequentano Alfea, un collegio magico dell'Oltre Mondo dove apprendono a gestire i loro poteri, districandosi tra amori, rivalità e i mostri che le minacciano. Dopo il successo della prima stagione, Fate: The Winx Saga, il titolo Netflix firmato Brian Young (The Vampire Diaries) e rivisitazione live-action del cartone animato italiano Winx Club firmato da Iginio Straffi, è pronto a fare centro anche con la seconda stagione ma in tanti si stanno già chiedendo se ci sarà un ulteriore continuo per la serie sulla piattaforma di streaming oppure no. Fate: The Winx Saga 3 ci sarà? O saremo costretti a dire addio a Bloom, Stella, Aisha e tutte le altre fate magiche che ci hanno fatto compagnia da bambini e tornano a farlo ancora oggi che siamo cresciuti?

Fate: The Winx Saga 3 ci sarà?

Finora non c'è ancora nessuna conferma sul continuo di questa serie con una terza stagione. Dopotutto è una cosa normale, infatti, Netflix tende ad aspettare di vedere come i suoi titoli sono recepiti dal pubblico nei primi 28 giorni dalla loro uscita per decidere se confermare o bloccare future stagioni della serie. Solo in casi rari, o comunque con serie già molto affermate, il rinnovo per più stagioni insieme avviene contemporamente se non addirittura prima dell'uscita del nuovo capitolo di serie.

Fate: The Winx Saga 3: quando esce su Netflix

Se dovesse essere confermata per una terza stagione, Fate: The Winx Saga 3 debutterà, molto probabilmente, su Netflix nell'autunno del 2023, o comunque giù di lì.