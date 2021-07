Clarkson's Farm avrà una seconda stagione: l'annuncio video (con il grande Kaleb)

Iniziate a lucidare la zappa e a oliare il motore del trattore, perché è arrivato l'annuncio che milioni di persone stavano aspettando: lo show di Amazon Prime Video Clarkson's Farm è stato rinnovato ufficialmente per una seconda stagione.

A dare la notizia è stata la pagina Facebook di The Grand Tour - lo show Prime erede di Top Gear, con Clarkson, May e Hammond che presto saranno protagonisti dello speciale "Lochdown".

Il video in cui Jeremy annuncia Clarkson's Farm 2

Nel video, il caro vecchio Jeremy comunica ufficialmente che Amazon ha rinnovato La Fattoria di Clarkson per una seconda stagione. "Intendi la fattoria di Kaleb?" lo interrompe il suo giovane ma preparatissimo aiutante, fondamentale per insegnargli a mandare avanti la sua tenuta nel cuore delle Costwolds, nell'Inghilterra rurale.

E Clarkson conferma che nella seconda stagione ci saranno i personaggi che abbiamo amato di più: la sua idanzata Lisa, l'amministratore sempre negativo Cheerful Charlie, il tuttofare che non si capisce cosa dice Gerald, e appunto il mitico Kaleb, che probabilmente ci delizierà con nuovi tagli di capelli, e che ormai è diventato una star (e chissà se avrà ora il coraggio di andare in un posto più lontano di Londra...).

Cosa vedremo in Clarkson's Farm 2

Dopo la fine della prima stagione, con un bilancio che - a fronte di sforzi immani - era in positivo di appena un centinaio di sterline, era lecito aspettarsi che Jeremy rinunciasse al suo sogno di trasformarsi in agricoltore e allevatore per tornare ai suoi amati motori.

E l'uscita dello speciale Scozia di The Grand Tour sembrava prefigurare l'addio alla grande tenuta nella campagna inglese. E invece - forse anche per dimenticare la tristezza degli Europei persi - Clarkson ha deciso di rituffarsi in questa avventura, con un anno di esperienza in più.

Magari rinuncerà alle poco remunerative pecore, forse gestirà meglio l'emporio, se avrà un pizzico di fortuna il meteo lo aiuterà un po' di più e migliorerà la produttività dei campi: possiamo solo immaginare quello che vedremo in Clarkson's Farm, ma possiamo essere sicuri che ci divertirà ancora moltissimo, insegnandoci che non è così facile andare a vivere in campagna come voleva Toto Cotugno...