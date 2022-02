Fedeltà 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo finora

Fedeltà ha appena fatto il suo debutto su Netflix nel giorno di San Valentino con sei episodi inediti che, prendendo spunto dal romanzo omonimo di Marco Missiroli, hanno raccontato tutte le difficoltà di far funzionare una relazione in un mondo in cui le tentazioni per eventuali tradimenti sono continuamente dietro l'angolo. Proprio nel giorno dedicato all'amore Netflix lancia una serie sui problemi d'amore cambiando, in un certo senso, il racconto edulcorato che solitamente appartiene a questa giornata e dando spunti riflessivi molto interessanti sulle relazioni interpersonali. Ma adesso che Fedeltà è uscita tutti iniziano a chiedersi se ci sarà o meno una seconda stagione della serie. Ecco cosa sappiamo finora.

Come si conclude Fedeltà

Fedeltà finisce con il racconto della vita dei due protagonisti della storia a un anno dalla loro separazione. Carlo non insegna più all'Università, cacciato per comportamenti impropri con una studentessa e ora è diventato un talent scout di giovani scrittori. Non sta più con Sofia ma va al letto con tutte le giovani ragazze che si trova davanti. Margherita, invece, ha aperto il suo primo studio di interior design e non sta con il fisioterapista con cui aveva tradito suo marito ma con un nuovo uomo, un artista, che però non ama. Alla fine della storia vediamo Carlo e Margherita riavvicinarsi e rendersi conto che avevano perso se stessi nella loro relazione. Lei bacia lui e lo invita a inventarsi qualcosa per riconquistarlo.

Fedeltà 2: cosa potrebbe accadere nella storia?

Fedeltà 2 potrebbe ripartire proprio da questo punto, da un riavvicinamento tra Carlo e Margherita e dal mettere le basi per tornare insieme oppure per rendersi conto una volta per tutte di essere cambiati troppo per poter tornare a immaginare un futuro insieme. Le strade che una seconda stagione di Fedeltà potrebbe intraprendere sono proprio queste due: o tornano insieme o si lasciano per sempre e, in entrambi i casi, il percorso sarà sicuramente pieno di ostacoli e nuove scoperte su se stessi.

Fedeltà 2 ci sarà? E quando potrebbe uscire su Netflix?

La seconda stagione di Fedeltà per ora non è ancora stata confermata da Netflix. Dopotutto la piattaforma di streaming dovrà vedere come verrà accolta dal pubblico questa nuova storia e tirare le somme per un probabile continuo ma, per questo, ci vorrà qualche settimana. Quindi per adesso non possiamo fare altro che goderci la prima stagione di Fedeltà e, semmai dovesse esserci anche il secondo capitolo, sperare di poterlo vedere entro la fine del 2022 o l'inizio del 2023 (magari al prossimo San Valentino?).