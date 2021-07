Sex and the City revival: ecco come saranno i figli (cresciuti) di Charlotte e Miranda

Come dimenticare tutti i momenti di difficoltà vissuti da Charlotte per cercare di restare incinta e poi la gioia nello scoprire di esserlo davvero dopo essere ricorda all'adozione? E come non ricordare la scoperta di Miranda di quella gravidanza "indesiderata" e a sorpresa che l'ha trasformata da lavoratrice incallita a mamma affettuosa? Due momenti cruciali nella vita di queste due donne alla ricerca dell'amore che, dopo anni di sofferenze hanno trovato la loro strada e creato la loro famiglia. Da un lato una donna nata per essere mamma ma che ha dovuto trovare un percorso alternativo per poterlo essere e dall'altro una donna che non ha mai desiderato interpretare questo ruolo ma che ha scoperto, strada facendo, di poterlo assumere, nel migliore dei modi. I figli di Charlotte e Miranda hanno avuto un ruolo importante nella storyline di questi due personaggi di Sex and the City ma ne avranno uno ancora più centrale nel revival della serie che li vedrà cresciuti, alle prese con l'adolescenza e protagonisti insieme ai loro genitori di un nuovo racconto di vita di quelle quattro ragazze alla conquista di New York City.

Chi saranno i figli di Miranda e Charlotte in And Just Like That?

Ebbene sì, ora hanno dei volti. Gli attori che interpreteranno i figli di Charlotte e Miranda sono entrati ufficialmente nel cast della serie Hbo e sono pronti ad arricchire la trama di quella che tutti conosciamo come Sex and the City con nuove storie. Chi saranno? Iniziamo con Charlotte e le sue bambine di cui vestiranno i panni Cathy Ang ("Over the Moon", "My Best Friend's Exorcism", "Ramy") nel ruolo di Lily Goldenblatt, la figlia più grande e adottata da Charlotte e Henry quando pensavano di non poter avere figli naturali e Alexa Swinton ("Old", "Billions", "Emergence") che sarà, invece, Rose, la bambina più piccola della coppia. Per quanto riguarda Miranda, invece, sarà Niall Cunningham ("Life in Pieces", Curb Your Enthusiasm, "Deadbeat ") a vestire i panni di Brady Hobbes il bimbo avuto dall'avvocatessa insieme al grande amore della sua vita Steve. Inoltre, è entrata nel cast ufficiale anche Cree Cicchino ("Mr. Iglesias", "The Sleepover") che apparirà come la fidanzata di Brady, Luisa Torres.

Cosa sappiamo finora sul revival di Sex and the City

La serie, attualmente in lavorazione a New York sarà composta da 10 episodi della durata di mezz'ora l'uno ed è prodotta da Parker, Davis, Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. Gli sceneggiatori includono King, Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Rottenberg e Zuritsky. Nel cast già annunciato precedentemente, oltre alle tre protagoniste Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon (mancherà, purtroppo, Kim Cattral) ci saranno anche la new entry Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson ed Evan Handler.

Quando uscirà Sex and the city su Hbo

È ancora presto per parlare di una data di uscita ufficiale di And Just Like That ma possiamo stimare una possibile distribuzione su HBO a partire dalla seconda parte del 2022 in avanti. Ma staremo a vedere. In Italia, molto probabilmente, la serie sarà distribuita da Disney+.