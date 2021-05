Le nuove uscite Netflix di maggio 2021 (film e documentari)

I più bei titoli da non perdere sul catalogo della piattaforma di streaming in questo nuovo mese

Inizia il mese di maggio e cominciano a entrare nel catalogo di Netflix tanti nuovi titoli. Per quanto riguarda i film e i documentari le novità confermate dalla piattaforma di streaming per questo mese sono tante. Tra le più attese c'è, senza dubbio, il nuovo thriller di Netflix "La donna alla finestra" con Amy Adams, lo zombie-drama "Army of the Dead" di Zack Snyder e, per tutti gli amanti del calcio, il documentario su Roberto Baggio, Il divin codino, disponibile a partire dal 26 maggio. Ma oltre a questi tre highlight scopriamo insieme tutti i titoli che la piattaforma di streaming ci propone per questo nuovo mese.

La donna alla finestra

Genere: thriller psicologico

Data di uscita: 14 maggio

La storia è quella di Anna Fox, una donna costretta a stare a casa a causa della sua agorafobia che si ritrova a spiare dalla finestra la vita dei suoi nuovi vicini nell'edificio di fronte. Anna, purtroppo, sarà testimone di un crimine venendo alla consapevolezza che niente è come sembra. Interpretata da Amy Adams, la donna, psicologia infantile e agorafobica, è la protagonista di questa storia thriller psicologico carico di suspense e colpi di scena tratta da un romanzo bestseller adattato da Tracy Letts. Il cast include Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Fred Hechinger, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Tracy Letts, Jennifer Jason Leigh e Julianne Moore.

Army of the Dead

Genere: zombie drama

Data di uscita: 21 maggio

Passiamo al genere zombie/drama con Army of the Dead, il nuovo film che racconta la storia di una squadra di mercenari che dopo un'epidemia zombie a Las Vegas si prepara per intrufolarsi nella zona di quarantena per mettere a segno la più grande rapina mai tentata.

Il divin codino

Genere: biografia/documentario

Data di uscita: 26 maggio

A fine maggio esce su Netflix anche l'attesissimo film sul grande calciatore italiano e dirigente sportivo Roberto Baggio, un uomo che ha saputo ispirara una generazione di ragazzi e aspiranti calciatori. Il film è diretto da Letizia Lamartire e racconta la carriera del calciatore noto per il suo codino, da cui prende spunto anche il titolo del film biografico.

Tutti i film in uscita su Netflix a maggio 2021

Sabato 1 maggio

Happy Feet

Martedì 4 maggio

Pacific Rim: la rivolta

Venerdì 7 maggio

Monster

Sabato 11 maggio

Gemini Man

Mercoledì 12 maggio

Oxygene

Venerdì 14 maggio

La donna alla finestra

Sabato 15 maggio

Crazy & Rich

Domenica 16 maggio

Highlander

Venerdì 21 maggio

Army of the Dead

Mercoledì 26 maggio