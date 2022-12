Film di Natale vecchi e nuovi da guardare su Netflix il 25 dicembre

L'amore non va in vacanza, Falling for Christmas, How the Grinch stole Christmas

Non c'è niente di meglio del passare il giorno di Natale in famiglia e godersi un'intera giornata circondati dall'amore dei propri cari, da buon cibo e dal colore delle decorazioni natalizie. E come non concludere questo giorno di festa con un bel film da vedere tutti insieme davanti alla tv? Se siete indecisi tra l'infinita proposta di Netflix a tema Natale vi diamo una mano noi con quelle che potrebbero essere le perfette storie in cui immergersi la sera del 25 dicembre, da soli, con i propri amici o in famiglia.

Pinocchio di Guillermo del Toro

Non è un film di Natale ma è un film d'animazione talmente bello ed emozionante che sarebbe perfetto da gustarsi sul divano, in famiglia, la sera di Natale. Parliamo di Pinocchio, il piccolo capolavoro in stop motion di Guillermo del Toro che ha preso una delle storia più tradizionali della lingua italiana riproponendola in una chiave personalissima e moderna. Un gioiellino da non perdere assolutamente.

L'amore non va in vacanza

E come non rivedere per l'ennesima volta la più bella commedia romantica natalizia di sempre? L'amore non va in vacanza, infatti, è la scelta perfetta per tutti i romanticoni che hanno voglia di addentrarsi in una storia da favola profonda e divertente che ha saputo diventare un vero e proprio must del Natale. Romanticissima ed emozionante, questa commedia romantica è ideale per concludere la giornata di Natale con un po' di nostalgia.

Falling for Christmas

Passiamo a una nuovissima commedia natalizia di Netflix, Falling for Christmas. La storia non è originalissima ma la resa di questo film con Lindsay Lohan non è niente male. Tante le decorazioni da favola e tanti anche gli equivoci in questa storia d'amore e di famiglia che potrà rendere ancora più accogliente l'atmosfera di casa vostra. Per chi non ha bisogno di eccessiva profondità e non ha voglia di un film troppo impegnativo il fiorno di Natale, Falling for Christmas è il titolo giusto.

Il Grinch

E, infine, per tutti quelli che si considerano i Grinch del Natale c'è l'iconico Il Grinch - How the Grinch stole Christmas. Una storia, tratta dall'omonimo romanzo del Dr. Seuss, che ha accompagnato generazioni di cosiddetti "odiatori del Natale" ma che sarà in grado di scaldarvi il cuore e farvi fare un bel tuffo nel passato.