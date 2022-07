Due film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Inizia luglio, e il primo week end è subito caldissimo su Amazon Prime Video, tra novità in arrivo e titoli in scadenza. Cominciamo dai nuovi contenuti con l'uscita di Terminal List, che secondo noi (sotto trovate il link alla recensione) è la serie Prime migliore dell'anno, e con un film come The Misfits.

Passiamo ai titoli che purtroppo saranno cancellati a breve: tra le serie vi segnaliamo Marvel’s Cloak & Dagger, mentre per i film vi suggeriamo un cult come Sfida senza regole, con De Niro e Pacino. Buon week end!

The Terminal List (serie tv Amazon Original) - uscita 1 luglio

Basata sul romanzo best-seller di Jack Carr, Terminal List segue la storia di James Reece (Chris Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità. Tuttavia, man a mano che emergono nuove prove, Reece scopre che forze oscure stanno operando contro di lui, mettendo in pericolo non solo la sua vita ma anche quella di coloro che ama.

The Misfits (film 2021) - uscita 1 luglio

Dopo essere stato reclutato da un gruppo di ladri non convenzionali, il famoso criminale Richard Pace si ritrova coinvolto in un'elaborata rapina d'oro che promette di avere implicazioni di vasta portata sulla sua vita e su quella di innumerevoli altri.

Sfida senza regole (film 2008) - scadenza 1 luglio

Turk e Rooster sono detective nel Dipartimento di polizia di New York e sono a un passo dalla pensione e dal serial killer che celebra i suoi cadaveri con sonetti in rima. Con loro c’è Karen Corelli, amante volubile di Turk che ha una dipendenza dal sesso. Tra l'omicidio di uno spacciatore e quello di un protettore i due agenti proveranno a fare luce sul caso e sui confini della legge. Con Robert De Niro, Al Pacino.

Marvel’s Cloak & Dagger (serie tv 2018, stagioni 1-2) - scadenza 7 luglio

Sconosciuti sono legati da speranza e paura. Con Carl Lundstedt, Al Vicente, Maceo Smedley III.

