Due serie tv, sette film e un documentario da vedere su Prime Video questo week end

Per il primo week end di ottobre, con l'estate ormai nello specchietto retrovisore, l'idea di restare a casa per guardare un film, una serie o un documentario potrebbe essere particolarmente allettante.

E cosa vedere su Amazon Prime Video? Come al solito, ecco i nostri suggerimenti streaming per non perdersi i nuovi film e le nuove serie tv appena arrivate, ma anche i titoli prossimi a essere cancellati dal catalogo di Prime Video.

E allora, senza ulteriori spoiler (anzi sì, uno: non perdetevi Welcome to the Blumhouse se amate l'horror) ecco la lista dei titoli a cui dare una possibilità nei prossimi giorni. Buona lettura e... buona visione!

Camera Cafè (serie tv, stagioni 1-4) - uscita 1 ottobre

Le vicende degli impiegati di una azienda si intrecciano intorno alla macchina del caffè. Brillanti gag a ritmo serrato legate da un unico filo rosso: ogni scusa è buona per non lavorare.

Welcome to the Bumhouse (film 2021) - uscita 1 ottobre

BINGO HELL

Una creatura sinistra minaccia gli abitanti di una comunità a basso reddito, e una grintosa anziana proverà a fermarla in Bingo Hell, un film horror malvagiamente originale con un tocco diabolicamente divertente. Dopo che l'attivista di quartiere over-sessanta Lupita (Adriana Barraza) scopre che l'amata sala bingo della zona è stata rilevata da un misterioso uomo d'affari di nome Mr. Big (Richard Brake), raduna i suoi attempati amici per affrontare l'enigmatico imprenditore. Ma quando i vicini di vecchia data iniziano a morire in circostanze raccapriccianti, Lupita si rende conto improvvisamente che la gentrificazione è l'ultimo dei suoi problemi. Qualcosa di terrificante ha messo radici nel tranquillo barrio di Oak Springs, e ad ogni nuovo grido di "Bingo!" un'altra vittima cade preda della sua presenza diabolica. Mentre i premi in denaro crescono e il conteggio dei cadaveri aumenta costantemente, Lupita deve affrontare la spaventosa consapevolezza che mai come in questo gioco è il vincitore a prendere tutto. Diretto da Gigi Saul Guerrero, Bingo Hell è scritto da Shane McKenzie, Gigi Saul Guerrero e Perry Blackshear. Nel cast Adriana Barraza, L. Scott Caldwell, Richard Brake e Joshua Caleb Johnson. Gli executive producer del film sono Jason Blum, Lisa Bruce, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Raynor Shima e Lauren Downey.

BLACK AS NIGHT

Un'adolescente piena di risorse si lascia l'infanzia alle spalle nel momento in cui inizierà a combattere contro un gruppo di letali vampiri in Black as Night, un ibrido action-horror con un forte connotato sociale e un pungente senso dell'umorismo. Quindici anni dopo che l'uragano Katrina ha devastato New Orleans, una nuova minaccia lascia il segno sulla Big Easy ed ha la forma di ferite da puntura alla gola della vulnerabile e sfollata popolazione della città. Quando sua madre tossicodipendente diventa l'ultima vittima dei non-morti, la quindicenne Shawna (Asjha Cooper) giura di pareggiare i conti. Insieme a tre amici fidati, Shawna escogita un piano audace per infiltrarsi nella villa dei vampiri nello storico quartiere francese, distruggere il loro capo e riportare i suoi discepoli con le zanne alla loro forma umana. Ma uccidere i mostri non è un compito facile e presto Shawna e il suo gruppo si ritrovano coinvolti in un conflitto secolare tra fazioni di vampiri in guerra, ognuna delle quali combatte per rivendicare New Orleans come loro dimora permanente.

Diretto da Maritte Lee Go e scritto da Sherman Payne. Nel cast di Black as Night si annoverano Asjha Cooper, Fabrizio Guido, Mason Beauchamp, Abbie Gayle with Craig Tate e Keith David e tra gli executive producer Jason Blum, Jeremy Gold, Marci Wiseman, Lisa Bruce, Maggie Malina e Guy Stodel.

Most Dangerous Game (film 2020) - uscita: 1 ottobre

Most Dangerous Game è un film particolare, perché nasce come serie tv uscita nel 2020 su Quibi (piattaforma specializzata in serie tv fatte di episodi di breve durata, praticamente delle serie di cortometraggi) in 15 episodi di circa 7-8 minuti l'uno. Ora gli episodi sono montati insieme in un unico film di due ore.

Dodge Maynard é un malato terminale che, disperato, per prendersi cura della moglie incinta accetta di partecipare a un gioco mortale in cui scopre presto di non essere il cacciatore, ma la preda. Nel cast Liam Hemsworth, Sarah Gadon, Christoph Waltz.

My name is Pauli Murray (documentario 2021) - uscita 1 ottobre

Quindici anni prima che Rosa Parks si rifiutasse di cedere il suo posto sull'autobus, un intero decennio prima che la Corte Suprema degli Stati Uniti capovolgesse la legislazione distinta ma paritaria, Pauli Murray era già impegnata a combattere a tempo pieno per la giustizia sociale. Avvocato all'avanguardia, attivista, sacerdotessa e memorialista impegnata, Murray ha plasmato un contenzioso di lunga data – nonché la consapevolezza su di esso – a proposito di equità di genere e razza. In qualità di giovane afroamericana cresciuta nel sud della segregazione, che ha anche lottato con nozioni più ampie di identità di genere, Pauli aveva capito in maniera intrinseca cosa significava esistere al di la delle categorie e delle norme culturali precedentemente accettate. Sia il percorso personale di Pauli sia il suo impegno senza tregua hanno prefigurato alcune delle questioni politicamente più importanti dei nostri tempi.

L’uomo del labirinto (film 2019) - uscita 1 ottobre

Sono passati 15 anni da quando uno sconosciuto ha rapito Samantha Andretti mentre tornava a casa da scuola. Allora Samantha aveva solo 13 anni: ora invece è una giovane donna che, sfuggita al suo carceriere, si ritrova nell'ospedale Santa Caterina con una gamba ingessata e una flebo infilata nel braccio. Con Dustin Hoffman, Toni Servillo, Valentina Bellè.

Chloe - Tra seduzione e inganno (film 2010) - uscita 1 ottobre

Sospettando il marito David di infedeltà, Catherine decide di pagare una escort, Chloe, per metterlo alla prova. La donna dovrà poi ascoltare i racconti della giovane, non rimanendo immune alla sofferenza. Con Julianne Moore, Liam Neeson, Amanda Seyfried.

Letters to Juliet (film 2010) - uscita 1 ottobre

Mentre si trova in visita a Verona con il proprio fidanzato, l'aspirante giornalista Sophie trova una vecchia lettera d'amore scritta cinquanta anni prima da una donna di nome Claire. Nella speranza di ricavare una storia interessante da pubblicare, la ragazza decide di contattare l'autrice e aiutarla a cercare l'uomo del quale si era innamorata da giovane. Con Amanda Seyfried, Vanessa Redgrave, Gael Garcia Bernal.

Fast & Furious: Hobbs & Shaw (film 2019) - scadenza 2 ottobre

Per anni, il mastodontico poliziotto Hobbs e l'emarginato fuorilegge Shaw si sono scambiati provocazioni e batoste. Ma quando Brixton, un anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, ottiene il controllo di un'insidiosa minaccia biologica che potrebbe alterare l'umanità per sempre, Hobbs e Shaw devono collaborare per sconfiggere l'unico uomo che potrebbe essere più cattivo di loro!

DNA: Decisamente non adatti (film 2020) - scadenza 4 ottobre

Cosa succede se due ex-compagni di scuola elementare molto diversi tra loro si rincontrano da adulti e decidono di scambiarsi i codici genetici per migliorare le proprie vite? Tra esperimenti scientifici maldestri e hackeraggi del D.N.A. dagli effetti nefasti, i due risulteranno Decisamente Non Adatti a queste nuove vite... Con Lillo, Claudio Gregori, Anna Foglietta.

Quantico (serie tv 2016, 3 stagioni) - scadenza 4 ottobre

Serie ABC in cui un gruppo di allievi dell'FBI sono sospettati di un attacco terroristico.

