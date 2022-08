Tre film e una serie tv da vedere su Prime Video questa settimana

In questa prima settimana di agosto, i nostri suggerimenti streaming dedicati agli abbonati di Prime Video oscillano tra il dramma e la commedia. Tanto per iniziare, da oggi sul catalogo di casa Amazon c'è anche una serie tv comedy di Peacock, A.P. Bio (sotto la spiegazione del titolo) che esce con le prime due stagioni (su 4 totali).

Per i cinefili, a cui ricordiamo sempre la prossima scadenza della filmografia completa incentrata su James Bond, abbiamo selezionato tre film: il nuovissimo e drammatico lavoro di Ron Howard, Tredici Vite; guardando ai titoli prossimi a essere cancellati, non ha bisogno di presentazioni la storia di un capolavoro come Monster, mentre torniamo verso la commedia con La rivincita delle sfigate. A voi la scelta!

A.P. Bio (serie tv 2018, stagioni 1-2) - data di uscita 1 agosto

Jack Griffin è un prepotente professore di filosofia che viene espulso da Harvard, perdendo il lavoro dei suoi sogni. La sua unica alternativa è trasferirsi in Ohio per insegnare biologia avanzata (Advanced Placement Biology, da cui il titolo della serie) in un liceo.

Link Prime Video

Tredici Vite (film Amazon Original 2022) - data uscita 5 agosto

Tredici vite racconta l’incredibile storia vera dell’enorme impegno globale per salvare una squadra di calcio thailandese rimasta intrappolata nella grotta di Tham Luang durante un improvviso temporale.

Di fronte a difficoltà insormontabili, una squadra di sommozzatori tra i più abili ed esperti al mondo - gli unici in grado di percorrere un labirinto di angusti tunnel allagati - si unisce alle unità di soccorso thailandesi e a più di 10.000 volontari per tentare uno straziante salvataggio dei dodici ragazzi e del loro allenatore. Con una posta in gioco incredibilmente alta e sotto lo sguardo del mondo intero, il gruppo intraprende la sua immersione più impegnativa, mostrando la grandiosità dello spirito umano.

Monster (film 2004) - scadenza 1 agosto

La storia di Aileen Wuornos e del suo rapporto con la compagna Selby. La donna, condannata a morte per sei omicidi, si appellò alla legittima difesa per giustificare la propria condotta violenta. Con Charlize Theron, Christina Ricci.

Link Prime Video

La Rivincita delle Sfigate (film 2019) - data di scadenza 4 agosto

La storia si svolge durante la vigilia del diploma e due studentesse e amiche - nonchè superstar a livello accademico - si rendono conto che forse hanno studiato troppo mettendo da parte la vita sociale, così decidono di dedicare la loro ultima sera da liceali al puro divertimento.

Link Prime Video