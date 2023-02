Sei film e due serie tv da guardare su Prime Video questo week end (dopo o al posto di Sanremo)

Che siate fedeli spettatori di Sanremo o che al contrario lo detestiate, questo week end potreste avere bisogno di consigli per decidere cosa vedere su Prime Video al posto o dopo la fine di Sanremo. Ed eccoci qui, con i nostri suggerimenti streaming pescati tra le novità e i titoli in scadenza del catalogo della piattaforma di amazon.

Tra i nuovi contenuti, segnaliamo in particolare il nuovo film Somebody I used to know ma ancor di più la seconda stagione di La fattoria di Clarkson. E poi due film in "seconda visione" come Voyagers e Una donna promettente.

Tra i titoli prossimi alla cancellazione, invece, abbiamo scelto grandi classici: le stagioni 11-16 di CSI l'originale, e tre film Sliver, Zoolander (è in scadenza anche il sequel ma quello non ci sentiamo di consigliarlo) e il capolavoro Prova a prendermi con Tom Hanks e Leonardo Di Caprio.

Voyagers (film 2021) - data di uscita 7 febbraio

Un thriller fantascientifico mozzafiato, Voyagers segue un equipaggio di giovani astronauti in una missione pluridecennale per popolare un nuovo pianeta. Quando segreti inquietanti sulla missione iniziano ad emergere, l’equipaggio entra nel caos, alimentato da paranoia, lussuria e fame di potere.

Una donna promettente (film 2021) - data di uscita 8 febbraio

Dalla visionaria regista Emerald Fennel arriva un nuovo appassionante thriller sulla vendetta. Tutti dicono che Cassie era una giovane donna promettente... fino ad un misterioso evento che ha brutalmente dirottato il suo futuro. Nella vita di Cassie però nulla è come sembra: è perfidamente intelligente, seducente e astuta, e vive una doppia vita segreta di notte.

Clarkson's Farm (show Exclusive, stagione 2) - data di uscita 10 febbraio

La grande squadra della Diddly Squat tra cui Lisa, Kaleb, Cheerful Charlie e Gerald che, ancora una volta, terranno un occhio vigile su Jeremy Clarkson e le sue follie agrarie alla fattoria di Chipping Norton.

Somebody I used to know (film Exclusive) - data di uscita 10 febbraio

Ally (Alison Brie), produttrice TV maniaca del lavoro, affronta una grande battuta d'arresto professionale che la porta a trovare conforto nella sua cittadina d'origine. Passa una serata frenetica a ricordare il suo primo amore, Sean (Jay Ellis), e inizia a mettere in discussione tutto rispetto alla persona che è diventata. La situazione si fa ancora più confusa quando scopre che Sean si sta per sposare con Cassidy (Kiersey Clemons) la cui sicurezza e creatività ricordano a Ally la persona che era lei stessa un tempo. Diretto da Dave Franco e scritto da Franco & Alison Brie, Sombody I Used To Know è una storia d'amore non convenzionale su tre persone che inaspettatamente si aiutano l'un l'altra a riscoprire chi sono veramente, da dove arrivano e dove stanno andando.

CSI: Crime Scene Investigation (serie tv, stagioni 11-16) - data di scadenza 14 febbraio

Crime series che segue da vicino le procedure - e le vicissitudini - del reparto della scientifica criminale della città di Las Vegas.

Sliver (film 1993) - data di scadenza 15 febbraio

Nella versione integrale di "Sliver", troppo hard per il cinema, Carly si trasferisce in uno dei grattaceli residenziali più esclusivi di New York proprio quando i condomini iniziano a morire assassinati uno dopo l'altro. La tensione cresce man mano che la protagonista si avvicina all'assassino... e voi non vorrete staccare gli occhi dallo schermo.

Zoolander (film 2002) - data di scadenza 15 febbraio

Per tre volte modello dell'anno, Derek Zoolander è devastato quando perde il titolo. Così arriva Mugato a proporgli un lavoro, ma Derek non sa che dietro alla proposta c'è un piano spietato.

Prova a Prendermi (film 2002) - data di scadenza 15 febbraio

Dal regista 3 volte Premio Oscar® Steven Spielberg, Prova a prendermi racconta la storia di Frank W. Abagnale, Jr., uno dei più grandi truffatori del XX secolo, che fu pilota, avvocato e persino medico - tutto prima di compiere la maggiore età!

