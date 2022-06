Tre film e una serie tv da guardare su Prime Video questo week end

Se state cercando le ultime novità di Prime Video tra film e serie tv, siete nel posto giusto. In questo fine settimane tre importanti novità in catalogo, ma anche un film che nei prossimi giorni sarà cancellato.

Iniziamo dalle nuove uscite: tra i film non Amazon Original ci sono il romantico Intreccio di Destini e l'illusionismo di Now you see me 2, mentre tra i contenuti originali c'è la seconda stagione della serie tv animata Fairfax, a nostro avviso (sotto trovate il link alla recensione della stagione 1) consigliata a chi ha figli adolescenti che parlano di cose incomprensibili... Infine, sparisce dalla lista un film epico del 2021, Savage State, su un lungo viaggio attraverso gli Stati Uniti dell'Ottocento. Buona scelta e buon week end!

Intreccio Di Destini (film 2021) - data uscita 8 giugno

Quando la matricola Chris (Jacob Elordi) incontra la studentessa dell’ultimo anno Sam (Tiera Skovbye), si innamorano subito e progettano la loro futura vita insieme. Nel frattempo, l’imprenditore Jorge (Adan Canto) conosce l’assistente di volo Leslie, (Rasha Mitchell), e inizia tra loro una storia d’amore. Mentre la felicità di Chris e Sam cresce, Jorge lotta contro una malattia terribile.

Link Prime Video

Now you see me 2 (film 2016) - data di uscita 9 giugno

I Quattro Cavalieri affrontano una seconda avventura portando in tutto il mondo l'illusione a nuove vette di stupore. Gli illusionisti ritornano con una nuova performance, sperando di smascherare le pratiche immorali di un magnate della tecnologia.

Link Prime Video

Fairfax stagione 2 (serie animata Original) - data di uscita 10 giugno

La gang torna per una divertentissima seconda stagione di questa commedia animata irriverente che segue le disavventure di quattro studenti delle scuole medie che cercano di trovare il loro posto nella cultura del momento. È una punto di vista moderno sull’annosa lotta tra l’adattarsi e il distinguersi, sul legarsi alla propria compagnia di amici e dare i primi baci – anche se a riceverli potrebbe essere un'intelligenza artificiale. La serie è creata e prodotta da Matthew Hausfater, Aaron Buchsbaum e Teddy Riley. Tra le guest star del voice cast della seconda stagione si annoverano tra gli altri Billy Porter, Zoey Deutch, Camila Mendes, Yvette Nicole Brown, Annie Murphy, Guy Fieri, John Leguizamo.

Savage State (film 2021) - scadenza 15 giugno

1861. Con lo scoppiare della guerra civile americana, una famiglia di coloni francesi stabilita nel Missouri da oltre vent'anni decide di tornare in Francia. Edmon, Madeleine e le loro tre figlie devono attraversare l'intero paese per raggiungere New York ed imbarcarsi verso la salvezza il prima possibile.

Link Prime Video