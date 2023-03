Tre film e una serie tv (sì, LOL) da guardare su Prime Video questo week end

Se siete abbonati a Prime Video, è molto probabile che già sappiate che giovedì 9 marzo è uscita la terza stagione di LOL: chi ride è fuori. Altrimenti, ora lo sapete.

Per il resto, tra i consigli streaming di questo week end mettiamo il nuovo film dell'anime One Piece, e poi due titoli in scadenza, i film del 2020 Quello che tu non vedi e Impero Criminale. A proposito di film in scadenza, nel caso vi imbattiate in 2067, vi rimandiamo alla nostra recensione di un anno fa.

One Piece Film: Red (film animato Exclusive) - data di uscita 8 marzo

Uta, la cantante più amata del mondo, decide di svelare la sua vera identità durante un concerto. L’arena del concerto si riempie di tutti i suoi fan, compresi i Pirati di Cappello di Paglia guidati da Luffy. Il concerto inizia e il pubblico scopre che l'eccezionale potere della voce di Uta nasconde un pericolo che potrebbe cambiare il mondo. Toccherà quindi a Luffy e a Shanks mettersi in azione.

LOL: chi ride è fuori (show Amazon Original, stagione 3) - data di uscita 9 marzo

Modalità di uscita: dal 9 marzo i primi quattro episodi, dal 16 marzo gli ultimi due

Dopo lo straordinario successo delle prime due stagioni, LOL: Chi ride è fuori torna per una nuova sorprendente stagione con l’esilarante sfida a colpi di battute fra i dieci professionisti della risata impegnati nel tentativo di strappare un sorriso agli altri partecipanti senza mai cedere alla comicità degli avversari, in una battaglia di sketch senza esclusione di colpi che mostra diversi stili comici: dalla stand-up, all’improvvisazione, fino alla commedia fisica e a tanto altro.

Quello che tu non vedi (film 2020) - data di scadenza 15 marzo

Un adolescente viene diagnosticato un disturbo mentale nel mezzo del suo ultimo anno di liceo. Mentre fatica a mantenerlo segreto si innamora di una brillante compagna di classe che lo ispira a non essere definito dalla sua condizione.

Impero criminale (film 2020) - data di scadenza 15 marzo

Una pericolosa rete di corruzione si muove sotto le luci accecanti dello skyline di East London. Liam McDonagh, pugile di talento, dopo una rapina a mano armata e nove anni di carcere vuole serenità. Suo fratello Sean è cascato nel gioco spietato dell'imprenditore Clifford Cullen e del potente Anthony Hammond. Spaccio, violenza, omicidi: il veleno si è insinuato nel cuore pulsante dell'UK.

