Sei film da vedere su Prime Video in attesa del finale de "Gli Anelli del Potere"

Venerdì 14 ottobre, praticamente all'alba, uscirà l'ottavo e ultimo episodio della prima stagione di Gli Anelli del Potere. Quindi per questa settimana non vi consigliamo di vedere nessun'altra serie tv nuova o vecchia del catalogo di Prime Video.

Piuttosto, per ingannare l'attesa, vi suggeriamo sei film da vedere in questi giorni: uno è un nuovo thriller con Gerard Butler, intitolato Chase - Scomparsa. Gli altri invece sono tutti titoli in scadenza (a proposito, vi ricordiamo che sono tornati per un periodo limitato tutti i film di James Bond gratis).

In particolare abbiamo selezionato due film di Steven Soderbergh con Benicio del Toro nei panni di Che Guevara, un capolavoro di Ken Loach come Il vento che accarezza l'erba, e ancora I padroni della Notte con Joaquin Phoenix, Robert Duvall e Mark Wahlberg; e infine un classico moderno come In Good Company. Buone visioni e buona attesa!

Chase - Scomparsa (film Exclusive) - data di uscita 10 ottobre

Will Spann (Gerard Butler) sta accompagnando sua moglie Lisa (Jaimie Alexander), da cui a breve si separerà, a casa dei genitori di lei, quando, a una pompa di benzina, la moglie scopare misteriosamente. Will, agitato, coinvolge lo Sceriffo della zona nel disperato tentativo di trovarla. Con il passare del tempo, i sospetti invadono Will che si trova a dover prendere in mano la questione personalmente, addentrandosi nella scena criminale della città mentre deve scappare dalle autorità in una corsa contro il tempo per salvare sua moglie. Il film è diretto da Brian Goodman e vede nel cast Gerard Butler, Jaimie Alexander, Ethan Embry e Russell Hornsby.

I padroni della notte (film 2008) - data di scadenza 14 ottobre

Nella Brooklyn del 1988, un narcotrafficante della mafia russa si mette tra il proprietario di un locale notturno (Joaquin Phoenix) e suo padre e suo fratello (rispettivamente, Robert Duvall e Mark Wahlberg), entrambi poliziotti.

In Good Company (film 2005) - data di scadenza 14 ottobre

Dopo essere stato dedicato ad una mansione meno qualificata di quella che aveva in precedenza, un uomo scopre che il suo giovane sostituto esce con sua figlia. Cob Dennis Quaid, Topher Grace, Scarlett Johansson.

Che: L'argentino (film 2008) - data di scadenza 14 ottobre

Il 26 novembre del 1956 il medico argentino Ernesto Guevara salpa alla volta dell'isola di Cuba con un giovane avvocato di nome Fidel Castro e altri 80 ribelli determinati a rovesciare la dittatura di Batista con una rivoluzione. Il "Che", alla guida di una colonna di uomini, dopo un periodo sulla Sierra Maestra, conquista la città di Santa Clara e si riunisce ai compagni per marciare su L'Avana. Regia di Steven Soderbergh, con Benicio Del Toro.

Che - Guerriglia (film 2009) - data di scadenza 14 ottobre

Ernesto Che Guevara dopo il trionfo della rivoluzione cubana: dal suo famoso discorso alle Nazioni Unite del 1964 fino alla sua morte. È il 1966 quando il Che decide di lasciare la sua famiglia per andare in Bolivia a cominciare una nuova sfida. Giunto a La Paz, incontra altri ribelli e insieme a loro si incammina verso la giungla per dar vita alla grande rivoluzione latino-americana. Regia di Steven Soderbergh, con Benicio Del Toro.

Il vento che accarezza l'erba (film 2007) - data di scadenza 14 ottobre

Irlanda 1920. Damien si unisce al fratello Teddy nella vittoriosa lotta contro l'egemonia britannica, abbandonando la sua carriera di medico in Inghilterra. Ma alla firma del trattato con gli inglesi il popolo irlandese si divide in due fazioni. Damien e Teddy, una volta uniti dagli stessi ideali, si troveranno divisi su fronti opposti. Diretto da Ken Loach.

